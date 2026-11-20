사진=뉴시스

서울 송파구 올림픽공원 주변 시위대의 천막 및 텐트가 강제 철거된다.

한국체육산업개발은 20일 오전 8시께부터 시위대가 봉쇄했던 핸드볼 경기장 주변 천막과 텐트, 의자, 현수막 등을 철거하고 있다.

이번 철거 작업은 11월19일 자진 철거 기한이 만료되면서 행해진 조치다. 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 핸드볼경기장 일대를 점거한 시위대 일부가 철수하지 않으면서 자진 철거 기한은 거듭 연장됐다. 당초 이달 5일까지였던 기한은 두 차례 연장된 바 있다.

경기장 내부에는 투표용지가 없는 상황이다. 지난달 29일 선거관리위원회와 특검이 공개검증을 마치고 모두 반출했기 때문이다. 하지만 시위대의 반대가 거세다. 철거를 막고자 실랑이도 벌였다. 이 과정에서 경기장 측 직원을 다치게 한 70대 2명이 체포됐다.

이들은 폭행 혐의로 현행범 체포됐다. 쌓여 있던 의자를 치우던 체육산업개발 직원과 실랑이를 벌이다 넘어진 직원 위에 올라탄 혐의를 받는다. 해당 직원은 머리에 상처를 입고 인근 병원에 이송된 것으로 파악됐다.

국민체육진흥공단이 지난달 기준으로 집계한 추정 피해액은 약 31억원이다. 대관 행사 25건이 무산돼 18억원이 넘는 손실이 생겼다. 주차장 점유 손실도 약 4억4000만원으로 나타났다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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