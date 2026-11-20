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국제축구연맹(FIFA) 차기 회장 선거는 3파전이다.

FIFA는 20일 공식 성명을 통해 “필리프 디알로 프랑스축구협회장과 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 후보 등록 마감 시간에 맞춰 5개 회원국 협회의 추천서를 첨부한 후보 등록 서류를 제출했다”며 “후보 등록 서류들이 심사와 후보 자격 승인 결정을 위해 선거관리위원회로 전달됐다”고 밝혔다.

이로써 2027년 3월18일 모로코 라바트서 열리는 제77회 FIFA 총회서 치러지는 차기 회장 선거는 잔니 인판티노 현 회장과 디알로 프랑스축구협회장, 다지마 일본축구협회 명예회장의 3파전으로 성사됐다.

최종 후보 자격이 주어진 것은 아니다. 마지막 관문으로 FIFA 검토위원회의 자격 및 청렴성 심사를 통과해야 한다. 여기서 위원회 결정에 불복할 경우 스포츠중재재판소(CAS)에 이의를 신청할 수 있다. 심사위원회는 내년 2월18일까지 회장 선거 투표용지에 오를 명단을 확정한다.

인판티노 회장은 2016년 경선으로 처음 FIFA 수장이 된 이후 2019년과 2023년 선거는 단독 출마해 경선 없이 3선에 성공했다. FIFA 정관상 최대 3선, 총 12년의 임기 제한을 둔다. 다만 인판티노 회장의 첫 임기(2016~2019년)는 블라터 전 회장의 잔여 임기를 채운 것으로 해석돼 4선에 도전할 수 있게 됐다.

전 세계 211개 FIFA 회원국 협회가 참여하는 선거에선 과반인 106표를 얻어야 승리한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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