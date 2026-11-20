사진=하이브로

하이브로(대표 원세연)는 모바일 수집형 RPG '드래곤빌리지3'에 전속 모델 걸그룹 '리센느(RESCENE)'와의 0.5주년 기념 스페셜 콜라보레이션을 지난 19일부터 진행 중이라고 20일 밝혔다.

하이브로에 따르면 리센느 다섯 멤버의 개성을 담은 '리센느 드래곤' 5종이 정식으로 등장한다. 원이(불), 리브(어둠), 미나미(물), 메이(땅), 제나(빛)로 구성됐으며 사전예약 보상과 12월 17일까지 진행되는 콜라보 드래곤 뽑기를 통해 획득할 수 있다. 리센느 콜라보 이벤트 스토리 '스페셜 에피소드'도 추가됐다.

게임 속 광장은 리센느의 콘서트장 컨셉으로 새롭게 꾸며졌다. 공연 입구와 관객석, 응원봉, 전광판 등 현장감을 살린 설치물이 배치되고 리센느 드래곤 5종을 올리면 전용 연출이 펼쳐지는 리센느 무대 모양의 '드래곤 무대'도 선보인다. 이와 함께 유저들이 실시간으로 다 같이 참여하는 '광장 단체 OX 퀴즈'가 진행된다. 이 밖에도 테이머 코스튬 '응원 머리띠'와 암즈 외형 스킨 '응원봉', 멤버별 칭호 등 콜라보 한정 아이템도 마련됐다.

리센느 콜라보를 기념하는 이벤트도 12월 17일까지 이어진다. '제나의 스탬프 랠리'와 '미나미의 선물' 출석 이벤트, '메이의 친구 초대', '원이의 리센느 패스', '리브의 추억 뽑기' 등 다양한 이벤트를 통해 보상을 받을 수 있다. 또한 공식 커뮤니티와 SNS에서 진행 중인 공유 이벤트에서는 수상자를 선정해 리센느 친필 사인 앨범과 사인 드래곤 쿠션 등 실물 굿즈를 증정한다.

하이브로 관계자는 "사전예약부터 많은 관심을 보내주신 덕분에 리센느와의 콜라보를 정식으로 선보이게 되어 기쁘다"며 "콘서트장으로 변신한 광장에서 리센느 드래곤들과 함께 특별한 연말을 보내시길 바란다"고 전했다.

'드래곤빌리지3'는 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며 콜라보 업데이트와 이벤트 상세 내용은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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