투귀 이미지. 크래프톤 제공

동양의 신화와 무속, 윤회 사상을 바탕으로 한 다크 판타지가 핵앤슬래시 액션과 만났다. 익숙한 서구 판타지와는 다른 분위기에 빠른 전투의 손맛을 더한 ‘타래: 언바운드’가 독자적인 색깔을 앞세워 이용자와 만날 준비를 하고 있다.

직접 시연해 본 게임은 직관적인 전투와 묵직한 타격감이 인상적이었다. 여기에 오행과 음양 등 동양적 요소를 성장 시스템에 녹여내며 장르의 익숙한 문법에 차별화를 꾀한 점도 눈길을 끌었다.

타래: 언바운드는 불교의 육도윤회에서 영감을 얻은 동양풍 액션 RPG다. 고요한 사찰과 무너진 유적, 굿과 부적이 어우러진 무속의 땅을 배경으로 도깨비와 요괴, 귀신 등 초자연적인 존재들이 등장한다. 플레이어는 윤회의 질서를 무너뜨리려는 존재 아가사를 막기 위해 여정을 떠나는 구도자가 된다.

캐릭터는 동양 역사 속 직업을 재해석한 6개 클래스 가운데 하나를 선택할 수 있다. 검을 다루는 사무라이부터 사냥매와 삽살개 등 동물을 활용하는 착호갑사, 강력한 근접 공격을 앞세운 투귀, 기동성이 뛰어난 쿠노이치가 준비돼 있다. 한국 무속의 힘을 다루는 만신과 오행의 기운을 활용하는 풍수사도 선택지에 포함된다. 각 클래스는 공격 방식과 전투 스타일이 뚜렷하게 구분돼 취향에 맞는 전투 방식을 찾아가는 재미를 제공한다.

타래: 언바운드 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

타래: 언바운드 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

시연에서는 투귀가 설정됐다. 원거리에서 적을 제압하는 직업과 비교하면 상대적으로 위험을 감수해야 하지만, 연속 공격을 성공시킬수록 보상이 커지는 구조를 갖췄다. 개발진에 따르면 투귀는 공격을 이어가며 콤보 게이지를 쌓고, 적을 띄우거나 밀어내는 등 특정 반응을 유도하면 전투 화면에 효과가 나타난다. 이때 주어지는 보상으로 특수 기술을 활성화해 즉시 사용할 수 있다.

직접 체험한 전투는 조작 부담이 크지 않으면서도 액션의 손맛을 충분히 살린 모습이었다. PC 키보드로 플레이했지만 기본 조작이 복잡하지 않아 전투 흐름을 익히는 데 큰 어려움은 없었다. 특히 탑다운 쿼터뷰 시점으로 전장이 한눈에 들어와 적의 위치와 움직임을 파악하기 편했다. 여러 적을 상대로 스킬을 연계하며 공격할 때는 타격감도 확실하게 느껴졌다.

다만 보스의 공격이 예상보다 까다롭게 느껴지는 순간도 있었다. 두꺼비 형태의 보스 고로는 공중으로 뛰어올랐다가 지면에 떨어지며 넓은 범위를 공격하거나 독을 퍼뜨려 플레이어의 움직임을 제한하는 등 다양한 패턴을 구사했다. 공격을 피하는 동시에 기술을 적중시켜야 했기에 적절한 타이밍과 컨트롤이 필요했다. 전투가 이어질수록 체력과 스태미나도 빠르게 줄어들어 긴장을 늦추기 어려웠다. 여러 차례 공격을 피하고 반격을 시도한 끝에 가까스로 고로를 쓰러뜨릴 수 있었다.

타래: 언바운드 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

타래: 언바운드 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

이는 시연 버전의 난이도가 고정돼 있고, 게임의 전투 정체성을 보여주기 위해 높은 수준으로 설정된 영향도 있다. 개발진은 정식 게임에서 이용자가 난이도를 세부적으로 조절할 수 있도록 할 계획이라고 설명했다.

전투 중 정보를 확인하는 과정에서도 다소 아쉬움이 남았다. 스킬과 재사용 대기시간을 보여주는 인터페이스가 화면 오른쪽에 배치돼 있어 이를 확인하는 사이 보스의 움직임을 놓치기도 했다. 개발진 역시 이러한 편의성을 개선 과제로 보고 있다.

유명상 크리에이티브 디렉터는 "스킬 타임 표시나 HUD(헤드 업 디스플레이) 위치 등은 현재 빌드에는 들어가 있지 않지만, 유저가 크기나 위치를 조정할 수 있도록 게임 옵션에서 지원하는 방안을 고려하고 있다"고 밝혔다. 해당 기능은 아직 확정된 상태는 아니지만, 이용자 피드백을 반영해 정식 출시 전까지 개선해 나간다는 방침이다.

타래: 언바운드는 2027년 출시를 목표로 개발 중이다. 동양적 세계관과 액션의 조화를 앞세워 차별화된 핵앤슬래시의 재미를 선보일 수 있을지 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]