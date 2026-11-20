‘2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)’를 계기로 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz) 이용량이 크게 늘었다.

카카오엔터테인먼트는 베리즈에서 진행된 MMA2026 ‘글로벌 톱10’ 해외 팬 투표에 전 세계 211개국 팬들이 참여해 총 387만7893표를 기록했다고 밝혔다. 투표는 지난 10월30일부터 11월13일까지 앱과 웹에서 진행됐다.

시상식이 가까워지면서 플랫폼 방문자도 증가했다. 지난 9일부터 15일까지 베리즈의 일평균 순방문자 수(UV)는 전주 대비 1.5배, 10월과 비교하면 4배로 늘었다. 같은 기간 일평균 페이지뷰(PV) 역시 10월 대비 2.4배 증가했다.

팬들은 베리즈 내 ‘K팝 스퀘어’ 커뮤니티를 통해 투표에 참여하고 응원 글과 이미지를 공유했다. ‘보고 싶은 무대 콘셉트’, ‘레드카펫 포즈’ 등을 주제로 한 게시판도 운영됐다.

아티스트별 팬 커뮤니티에서도 수상과 무대에 대한 실시간 소통이 이어졌다. 일부 아티스트들은 공연 준비 과정이나 수상 소감을 베리즈에 직접 남기기도 했다. MMA2026이 전 세계에 생중계되면서 해외 팬들도 각자의 언어로 무대 감상과 축하 메시지를 공유했다.

MMA2026은 지난 14~15일 서울 고척스카이돔에서 열렸다.

카카오엔터테인먼트 관계자는 “베리즈가 K컬처를 함께 즐기고 소통하는 글로벌 팬들의 공간이 될 수 있도록 다양한 서비스와 콘텐츠를 선보일 것”이라고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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