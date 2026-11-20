Robert Downey Jr. as Victor von Doom / Doctor Doom in Avengers: Doomsday. Photo courtesy of Marvel. © 2026 Marvel. All Rights Reserved.

영화 ‘어벤져스: 둠스데이’가 닥터 둠의 등장과 함께 새로운 히어로 연합을 예고했다.

‘어벤져스: 둠스데이’는 모든 세계를 파멸로 몰아넣으려는 닥터 둠에 맞서 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 대결을 펼치는 액션 블록버스터다.

이번 작품의 중심에는 새로운 빌런 닥터 둠이 있다. 라트베리아를 통치하는 군주이자 뛰어난 지성과 마법 능력을 지닌 인물로, 치밀한 전략과 강력한 힘을 앞세워 히어로들과 맞선다.

이에 맞서 기존 어벤져스 멤버뿐 아니라 엑스맨, 판타스틱4, 와칸다의 히어로들까지 한자리에 모인다. 특히 ‘어벤져스: 엔드게임’ 이후 7년 만에 돌아오는 스티브 로저스와 토르가 다시 전면에 나서며 새로운 연합의 중심을 이룰 예정이다.

각기 다른 세계에서 활동해온 캐릭터들이 닥터 둠이라는 하나의 적을 상대로 어떤 관계를 맺고 협력할지도 관전 포인트다.

‘어벤져스: 둠스데이’는 오는 12월16일 전 세계 최초로 극장 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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