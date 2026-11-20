가수 장한음이 생일을 맞아 단독 팬콘을 연다.

소속사 이에스네이션은 20일 “장한음이 오는 12월20일 서울 큐브컨벤션센터에서 ‘2026 장한음 팬콘 : 한음스 버스데이 드림(2026 JANG HANEUM FAN-CON : Haneum’s Birthday Dream)’을 개최한다”고 밝혔다.

이번 공연은 장한음의 생일을 기념하는 동시에 공식 팬덤 ‘밤비즈(BamBiz)’와 2026년을 돌아보는 자리로 마련됐다. 장한음은 무대와 토크를 통해 팬들과 한 해의 추억을 나눌 예정이다.

티켓은 지난 19일 일반 예매가 시작된 직후 전석 매진됐다.

장한음은 지난 3월 첫 피지컬 앨범 ‘데이드림(DAYDREAM)’을 발매했다. 앨범 전곡의 작사·작곡에 참여하며 싱어송라이터로서의 색깔을 보여줬다.

‘한음스 버스데이 드림’은 오는 12월20일 오후 1시와 6시 총 2회 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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