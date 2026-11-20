사진=AP/뉴시스

‘안정적인 출전 기회를 위해’

미국 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스에서 활약했던 현역 빅리거 제시 숄텐스의 KBO리그행 가능성이 제기됐다.

탬파베이는 20일 “우완 투수 숄텐스가 KBO리그에서 뛸 기회를 모색할 수 있도록 방출했다”고 밝혔다.

숄텐스는 1994년생으로 올해 32살이다. 2023년 시카고 화이트삭스를 통해 빅리그에 데뷔했다. 지난해부터 탬파베이에서 뛰었다. MLB 통산 성적은 40경기(선발 13경기) 141이닝 6승13패 1세이브 평균자책점 4.98이다.

올해는 MLB와 마이너리그 트리플A를 오갔다. 빅리그에서는 12경기에 등판해 47⅔이닝을 던지며 평균자책점 4.34를 기록했다.

미국 매체 MLB트레이드루머스는 숄텐스의 올 시즌 탈삼진율(17.7%)과 땅볼 유도율(38.2%)이 리그 평균에 미치지 못했지만, 볼넷 비율을 7.2%로 낮추고 강한 타구를 허용하는 비율도 억제했다고 평가했다. 매체는 “숄텐스가 미국에 남았다면 로스터 진입 경쟁을 벌여야 했다”며 “KBO리그에서는 보다 안정적으로 출전 기회와 수입을 확보할 수 있을 것”이라고 설명했다.

구체적인 행선지도 언급됐다. 미국 야구 소식을 전하는 프란시스 로메로 기자는 이날 SNS에 “숄텐스가 신체검사 통과를 조건으로 KBO리그 한화와 계약을 마무리하고 있다는 소식을 들었다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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