‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에 썸데이, 허각, 김하온, 한로로가 출연한다.

20일 방송되는 KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에서는 네 팀이 장르를 넘나드는 무대와 이야기를 선보인다.

썸데이(정세영·원택·라도)는 2009년 드라마 ‘꽃보다 남자’ OST ‘알고있나요’를 2026년 버전으로 부른다. 데뷔 후 첫 지상파 음악방송 출연으로, 당시 방송 활동을 하지 못했던 이유와 팀 결성 과정도 공개한다. ‘알고있나요’는 발매 당시 미니홈피 BGM 차트 1위에 오른 곡이다.

허각은 대표곡 ‘나를 사랑했던 사람아’를 부른다. 최근 약 24kg을 감량한 그는 성시경의 영향을 받아 회를 먹었다며 체중 감량 과정도 전한다. 2011년 성시경에게 ‘내게 오는 길’을 부를 당시 들었던 “바보같이 순수하게 불러라”라는 조언에 얽힌 이야기도 15년 만에 다시 나눈다.

‘쇼미더머니12’ 우승자 김하온은 경연곡 ‘온 투 더 넥스트(ON to the next)’ 무대를 선보인다. 최근 온라인에서 화제가 된 존박의 ‘햄버거 주문’ 랩 AI 김하온 버전에 직접 도전해, 존박에게 받은 MR에 맞춰 가사를 개사한 라이브도 공개한다.

한로로는 듀엣 코너 ‘두 사람’의 32번째 게스트로 나서 성시경과 대표곡 ‘0+0’을 함께 부른다. 밴드 걸의 ‘아스피린’도 자신의 방식으로 재해석한다.

‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’은 20일 오후 10시 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]