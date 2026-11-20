방송인 장예원이 장영란 남편 한창의 세심한 외조에 부러움을 드러낸다.

20일 방송되는 채널A ‘언니만 따라와’에서는 장영란과 장예원이 중국인 게스트 천젠과 함께 제주도 힐링 여행에 나서는 모습이 그려진다.

이날 장영란은 해안가 드라이브 도중 파우치에서 공진단을 꺼내 먹었다. 이를 본 장예원이 “형부가 언니 것만 챙겨줬나요?”라고 묻자, 장영란은 “하나밖에 없네. 다음부터 챙겨올게”라고 답해 웃음을 자아냈다.

남편 한창이 챙긴 아이템은 또 있었다. 장영란은 “남편이 어느 날 ‘이쁜이 입에서 왜 냄새가 나지?’라고 하더라”며 파우치 속 생활용품에 얽힌 일화를 공개했다. 이에 장예원은 “형부 정말 섬세하다”며 부러움을 나타냈다.

한편 이날 방송에는 빅뱅을 좋아해 한국에 왔다가 국내에서 대학과 석사 과정을 마친 천젠이 게스트로 출연한다. 그는 “마음도 몸도 지친 나를 위한 제주도 힐링 여행”을 요청하고, 장영란과 장예원이 제주 여행 코스를 함께한다.

‘언니만 따라와’는 20일 오후 8시 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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