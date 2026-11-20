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가수 김다현이 직접 작사·작곡한 신곡 ‘딸기’를 발표하며 싱어송라이터로서의 역량을 선보인다.

20일 공개되는 신곡 ‘딸기’는 가족과 함께 딸기를 나눠 먹는 소소한 행복을 담은 밝고 경쾌한 곡이다. 셔플 리듬을 기반으로 한 록앤롤 스타일의 사운드와 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 친근한 멜로디가 특징이다.

‘아이고야 딸기 왔네 / 딸기 왔어 빨간 보석 딸기 왔네 / 한 입 베어 물었더니 내 입술이 빨개졌네’라는 가사로 시작해 온 가족이 모여 딸기를 나눠 먹는 정겨운 풍경을 그려냈다. 여기에 ‘딸기 먹고 하 하 / 딸기 먹고 호 호’라는 반복적인 후렴구로 흥겨움을 더했다.

이번 신곡은 ‘2027 논산 세계 딸기산업엑스포’ 홍보대사로 활동 중인 김다현이 직접 작사와 작곡을 맡았다는 점에서 의미를 더한다.

김다현은 16세 때부터 작사·작곡에 참여하며 음악적 역량을 쌓아왔다. ‘까만 백조’, ‘나무 아래서’, ‘바다야’, ‘광양에서 만난 사랑’ 등 다양한 곡을 선보였으며, 현재 70여 곡의 본인 곡을 보유하고 있다.

김다현은 지난 17일 한국예총이 주최한 ‘대한민국예술문화대상’에서 특별공로상을 수상했다. 오는 22일에는 강원도 정선군 하이원리조트 컨벤션센터에서 열리는 ‘아시아 모델 어워즈 2026’에 참석해 축하 무대를 선보이고 인기상을 받을 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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