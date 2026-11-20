사진=뉴시스

“숙고 끝에 내린 결정”

음주운전 징계 이후 헝가리로 귀화한 스피드스케이팅 올림픽 메달리스트 김민석이 헝가리 대표팀을 떠난다.

헝가리빙상연맹은 지난 19일 공식 홈페이지에 “김민석이 더 이상 헝가리 대표로 활동하지 않는다”며 “한국에서 태어나 올림픽 메달을 세 차례 획득한 그가 은퇴를 결정했다”고 밝혔다.

반히디 아코시 헝가리빙상연맹 스피드 부문 총괄은 “김민석은 비범한 능력과 훌륭한 자세를 갖추고 겸손하게 엄청난 노력을 쏟는 선수였다. 그가 세 차례 올림픽 시상대에 오른 것은 우연이 아니다“라며 “그는 다시 올림픽 시상대에 오르기 위해 모든 노력을 다했지만 밀라노에서의 성적은 메달을 기대했던 우리와 선수 모두에게 실망스러웠다”고 전했다.

그러면서 그는 “이후 그는 숙고 끝에 결정을 내렸다. 우리가 파악한 바로는 선수 생활을 이어가지 않기로 했다”며 “우리는 그의 결정을 받아들여야 했다”고 덧붙였다.

김민석은 한국 스피드스케이팅 중장거리 간판으로 활약했던 선수다. 2018 평창 동계올림픽에서 아시아 선수로는 최초로 남자 1500m 종목 시상대에 올랐다. 그는 남자 팀추월에서도 은메달을 획득했다. 김민석은 2022 베이징 동계올림픽에서도 남자 1500m 동메달을 목에 걸었다.

하지만 2022년 7월 충북 진천 국가대표선수촌 내 음주운전 사고를 저질렀다. 선수 생활에 제동이 걸렸다. 그해 8월 대한빙상경기연맹 스포츠공정위원회로부터 자격정지 1년6개월 징계를 받았다. 이후 2023년 5월 재판에서 벌금 400만원을 선고받으면서 대한체육회 규정에 따라 국가대표 자격정지 2년 처분도 받았다. 이후 소속팀 성남시청과의 계약까지 끝나 훈련을 이어가기 어려워졌다.

결국 김민석은 2024년 7월 태극마크를 포기하고 헝가리로 귀화했다. 첫 시즌부터 남자 1000m와 1500m에서 헝가리 기록을 경신했다. 올해 2월 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에도 헝가리 대표로 출전했지만, 남자 1000m 11위와 1500m 7위에 머물러 메달을 따내지 못했다.

국내 복귀에도 관심이 모인다. 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따르면 국적을 바꿔 올림픽에 출전하기 위해서는 기존 국적으로 국제대회에 출전한 뒤 3년이 지나야 한다. 김민석이 헝가리 대표팀으로 뛴 마지막 국제대회는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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