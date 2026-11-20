사진=AP/뉴시스

‘그래도 톱5 마크’

한국 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)의 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 연봉 순위가 밀려났다.

MLS 선수협회가 20일 공개한 2026시즌 연봉 자료(10월 기준)에 따르면 손흥민은 이번 시즌 1115만2852달러(약 149억원)를 받는다. 이는 연간 기본 급여에 계약금과 보장 보너스를 계약 기간 동안 연간으로 환산해 더한 연평균 보장액이다. 성과에 따른 보너스는 포함되지 않는다.

또 선수가 개별적으로 구단이나 후원사와 맺는 계약에 따라 실제 연간 총수입은 더 늘어날 수 있다.

손흥민은 지난 4월 기준으로 리그 연봉 순위 2위였다. 하지만 올해 여름 MLS에 진출한 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어·1951만 달러)와 앙투안 그리즈만(올랜도시티·1394만8343달러)이 각각 2, 3위에 오르면서 4위로 순위가 하락했다.

1위는 리오넬 메시(인터마이애미)다. 연봉 2833만3333달러(약 378억원)를 받고 있다.

손흥민은 지난해 8월 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)에서 MLS 역대 최고 이적료(2650만 달러)에 LAFC로 이적했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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