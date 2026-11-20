사진=파나틱스 코리아(Fanatics Korea)

F1이 블랙핑크 리사(LISA)와 함께 만든 한정판 어패럴 컬렉션 ‘Pretty Fast’가 한국 시간으로 오늘 공개됐다고 20일 밝혔다.

국내에서는 파나틱스 코리아(Fanatics Korea) 공식 온라인 스토어에서 단독으로 만날 수 있다.

이번 협업의 핵심은 리사가 크리에이티브를 이끌었다는 점이다. F1 어패럴 협업에서 아티스트가 해당 역할을 맡은 것은 이번이 처음이다. ‘Pretty Fast’라는 슬로건 아래 레이싱에서 영감을 받은 그래픽을 바탕으로 빈티지 모터스포츠의 감성과 특별히 제작한 아트워크를 현대적인 실루엣에 담아냈다.

레이싱 재킷을 비롯해 풀오버 후디, 유니섹스 티셔츠 등 의류 아이템과 어센틱 헬멧, 볼캡, 레이싱 토트 등 다양한 액세서리로 구성된 컬렉션은 스포츠와 패션의 경계를 넘나들며 글로벌 팬들에게 새로운 형태의 스포츠 머천다이즈를 제안할 것으로 기대를 모은다.

사진=파나틱스 코리아(Fanatics Korea)

F1의 발표에 따르면 이번 컬렉션은 아티스트를 디자인 과정의 중심에 두는 새로운 협업 모델의 시작이며, 앞으로 음악과 문화 분야의 다른 아티스트와 만드는 컬렉션도 이어질 예정이다.

이번 컬래버레이션에 대해 리사는 “저는 늘 F1에 대한 열정이 있어 경기를 직접 보러 가고, 현장의 모든 순간을 즐겨왔다”고 말하며 “이번 컬렉션에는 패션에 대한 제 애정에서 받은 영감과 F1의 요소를 섞어보고 싶었다. 각 아이템은 재미있고 개성이 돋보이면서, 제가 실제로 즐겨 입는 스타일을 담아 디자인했다. 팬 여러분이 컬렉션을 만나는 날이 정말 기다려진다”고 밝혔다.

한편, 파나틱스는 F1을 비롯해 MLB, NBA, NFL, UFC 등 세계 주요 스포츠 리그 및 구단의 공식 IP 상품을 선보이는 글로벌 스포츠 머천다이징 플랫폼이다. 국내 시장 확대를 위해 파나틱스 코리아를 설립했으며, 2026년 2월 공식 온라인 스토어를 오픈하고 MLB 공식 IP 상품과 트레이딩 카드 등 다양한 글로벌 스포츠 컬렉터블 및 머천다이즈를 국내에 선보이고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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