미디어딜 홈페이지. 사진=뉴스온미디어

언론홍보 전문기업 ㈜뉴스온미디어(대표 이은별)가 언론사 인수ㆍ매각 전문 플랫폼 '미디어딜(MediaDeal)' 사이트를 오픈하고 언론사 M&A(인수합병) 중개 서비스에 나선다고 20일 밝혔다.

미디어딜은 인터넷신문, 종이신문, 경제지, 전문지 등 다양한 언론매체의 인수와 매각을 연결하는 전문 플랫폼이다. 언론사 매각 과정에서 발생할 수 있는 내부 직원과 기자들의 동요, 업계 소문 확산 등을 최소화하기 위해 매각 대상 언론사의 제호와 법인명 등 민감한 정보를 공개하지 않고 거래를 진행할 수 있는 비공개 매칭 시스템을 도입했다.

일반 기업과 달리 언론사는 매각 사실이 알려질 경우 기자 및 임직원 이탈, 광고주와 거래처의 불안 등으로 이어질 수 있어 정보 보호가 중요하다. 이에 미디어딜은 '언론사 이름은 숨기고, 인수 기회는 연결합니다'라는 슬로건을 내걸고 매각자의 정보 보호와 인수 희망자 검증에 중점을 뒀다.

매각 희망자는 ▲완전 비공개 매각 ▲익명 매물 공개 ▲승인 회원 전용 매각 등 3가지 방식을 선택할 수 있다. 완전 비공개 매각은 사이트에 매물을 노출하지 않고 검증된 인수 희망자와 개별적으로 연결하는 방식이다. 익명 매물 공개는 언론사 유형과 매출 규모, 희망 매각금액 등 제한적인 정보만 제공하며 승인 회원 전용 매각은 신원과 인수 목적이 확인된 회원에게 매물 정보를 공개한다.

인수 희망자는 회원가입 후 개인 또는 법인 정보와 인수 목적, 희망 예산 등을 제출하고 검증 절차를 거친다. 이후 관심 매물에 대한 정보 열람을 요청하면 비밀유지계약(NDA) 체결과 매각자 승인을 거쳐 상세 정보를 단계적으로 확인할 수 있다. 언론사 제호와 홈페이지 주소, 법인명, 대표자명 등 매체를 특정할 수 있는 정보는 매각자의 개별 승인 없이 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다.

주요 서비스는 비공개 매각 상담, 인수 희망자 등록, 익명 매물 정보 제공, 인수자 검증 및 매칭, 언론사 가치평가 상담, 매각 조건 협의, 계약 및 실사 지원 등이다. 특히 신문사업 등록 상태와 발행인ㆍ편집인 관련 요건, 포털 뉴스 제휴 현황, 기자 및 임직원 고용관계, 도메인과 콘텐츠 자산 등 언론사 특유의 거래 조건을 고려해 인수ㆍ매각 절차를 지원할 계획이다. 포털 뉴스 제휴는 인수 이후 유지가 보장되지 않는 만큼 관련 기준과 계약 사항도 개별적으로 확인하도록 안내한다.

초기 매각 상담과 매물 등록, 인수 희망자 등록은 무료로 제공하며, 실제 거래가 성사되면 별도 약정에 따른 중개ㆍ자문 수수료를 적용한다. 법률 및 회계 검토가 필요한 경우 외부 전문가 연계도 지원할 예정이다.

뉴스온 관계자는 "언론사는 매각 사실이 알려지는 것만으로도 조직 운영과 대외 신뢰에 영향을 받을 수 있어 정보 보호가 무엇보다 중요하다"며 "10년 이상 축적한 언론홍보 및 미디어 사업 경험을 바탕으로 매각자와 인수자 모두가 신뢰할 수 있는 거래 환경을 구축하겠다"고 말했다.

미디어딜을 운영하는 ㈜뉴스온미디어는 2014년 7월 언론홍보 대행 서비스 뉴스온을 시작했으며, 이후 이슈24, 드론경제, 뉴스온와이어, 뉴스제보웹진 등 미디어 관련 플랫폼과 매체를 운영하며 사업 영역을 확대해 왔다. 2026년에는 버스ㆍ지하철ㆍ옥외전광판 광고 플랫폼 버스애드(BUSAD)를 런칭했다.

한편 미디어딜의 언론사 인수ㆍ매각 상담은 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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