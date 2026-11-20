투썸플레이스, 2026 홀리데이 시즌 케이크 신제품. 사진=투썸플레이스

프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스(대표이사 문영주)는 다가오는 크리스마스를 기념해 투썸만의 노하우가 집약된 홀리데이 시즌 케이크 라인업을 출시하고 공식 앱 ‘투썸하트’를 통해 본격적인 사전예약에 나선다고 20일 밝혔다.

투썸플레이스는 해마다 겨울 시그니처 제품인 ‘스초생’과 함께 다채로운 홀리데이 케이크 라인업을 선보이며 연말 디저트 시장을 이끌어 왔다. 특히 지난해 크리스마스 시즌에는 역대 최대 홀케이크 판매량을 기록하며 눈에 띄는 성과를 거뒀으며 12월 예약 판매 매출이 전년 대비 약 13% 늘고 예약 고객의 73%가 이브와 당일 픽업을 선택하는 등 미리 크리스마스 케이크를 준비하려는 소비자들에게 큰 인기를 끌었다.

투썸플레이스는 올해도 고객들이 사전에 연말을 준비하고 다양한 혜택을 받을 수 있도록 사전예약 프로모션을 지속하는 동시에, 홀리데이의 설렘을 일깨우는 다채로운 케이크들을 선보인다. 이번 크리스마스 케이크 라인업은 앞서 출시한 ‘크초생(크림탑 스초생)’을 포함해 총 9종으로 세련된 비주얼의 무스케이크부터 꾸준히 사랑받는 스테디셀러까지 소비자 취향과 연말 파티 분위기에 따라 선택할 수 있도록 마련했다.

특히, 투썸플레이스만의 입체형 몰드 기술을 적용한 무스 케이크는 곰돌이, 눈사람, 썰매 등 겨울을 물씬 느낄 수 있는 이미지를 케이크로 구현해 눈길을 끈다. 그중에서도 이번 시즌을 대표하는 ▲패딩 베어는 포근한 패딩을 입은 귀여운 곰돌이 모양을 정교하게 구현해 크리스마스 특유의 따뜻한 감성과 시각적인 즐거움을 더했다. 케이크 안은 진한 초코크림과 바삭한 초코볼, 베리 무스가 조화롭게 어우러져 누구나 호불호 없이 즐길 수 있는 달콤하면서도 상큼한 풍미를 선사한다. 이와 함께 생딸기를 가득 싣고 달리는듯한 ▲스트로베리 썰매와 귀여운 눈사람 모양의 ▲윈터 스노우맨까지 홀리데이의 설렘을 담은 다채로운 라인업을 완성했다.

투썸플레이스, 2026 홀리데이 시즌 케이크 신제품. 사진=투썸플레이스

프리미엄 원재료로 품격을 더하고, 2단 구성으로 비주얼부터 화려한 고품격 케이크도 선보인다. ▲윈터 딥 쇼콜라는 진한 가나슈와 데블스푸드 시트에 로투스 스프레드와 비스코프 크럼블을 더해 초콜릿 본연의 깊고 진한 매력을 끌어올렸으며, ▲윈터 레드 베리는 초코·라즈베리 무스가 조화로운 밸런스를 이루는 2단 케이크에 화려한 레드 글라사주 코팅을 입혀 파티 테이블의 격을 높여준다. 이 외에도 3년 연속 홀리데이 스테디셀러로 꼽히는 ▲스트로베리 요거트 트리와 ▲브라우니 루돌프, 머랭 스노우 베이비 장식으로 사랑스러움을 더한 ▲화이트 스노우 생크림 등 투썸의 클래식 인기 케이크도 연말 특유의 따뜻한 감성을 입고 새롭게 돌아왔다.

투썸플레이스는 매년 뜨거운 호응을 얻고 있는 크리스마스 케이크 사전예약의 열기를 이어가고자, 올해는 고객 혜택을 한층 더 확대했다. 11월 19일부터 12월 20일까지 투썸하트 앱을 통해 진행되는 ‘오늘부터 홀리데이, 사전예약’ 프로모션에서는 앞서 선보인 대표 신제품 ‘크초생(크림탑 스초생)’을 비롯해 12종을 대상으로 예약이 가능하며 모든 회원에게 10~15% 할인 쿠폰을 제공한다. 여기에 제휴 카드 할인 및 기프트카드 페이백 혜택도 준비되어 있다.

사전 예약이 완료된 홀케이크는 12월 18일부터 31일까지 고객이 원하는 시간대에 지정한 매장에서 픽업할 수 있다. 자세한 내용은 투썸하트 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

한편 투썸플레이스는 지난 13일 시그니처 케이크 ‘스초생’의 새로운 라인업인 ‘크초생(크림탑 스초생)’을 선보였다. ‘크초생’은 진한 초콜릿과 풍성한 딸기가 어우러진 스초생만의 클래식한 매력에 바닐라빈의 깊은 풍미를 더해 더욱 특별해진 맛과 비주얼로 기존 스초생 팬층은 물론 크리스마스 케이크를 준비하는 소비자들에게 폭발적인 반응을 얻고 있다.

투썸플레이스 관계자는 “어느덧 한 달 여 앞으로 다가온 크리스마스를 준비하며 ‘연말 케이크’ 하면 투썸을 떠올려주시는 고객분들께 특별한 설렘을 전하기 위해 비주얼부터 깊은 풍미까지 다채로운 시즌 케이크 라인업을 선보이게 됐다”며 “크리스마스를 기다리는 고객을 위해 준비한 더욱 커진 사전예약 혜택과 함께 겨울 내내 달콤하고 설레는 시간을 만끽하시길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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