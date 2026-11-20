'지스타 2026' 게임인재원 전시 부스 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

게임인재원이 지스타 2026에서 교육생들의 개발 작품을 선보이고, 게임산업 현장에 진출한 졸업생들과 후배 교육생들이 만나는 자리를 마련했다. 현업에서 활동 중인 졸업생들이 후배들의 작품을 직접 평가하고 개선 방향을 제안하는 등 교육과 산업 현장을 잇는 실무 중심 프로그램을 운영한다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 운영하는 게임인재원은 오는 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제게임전시회 '지스타 2026'에 참가해 7기 교육생들의 개발 작품을 전시한다.

올해 전시에서는 교육생들이 기획·아트·프로그래밍 등 전문 교육과 실무형 개발 프로젝트를 통해 완성한 작품들을 만나볼 수 있다. 특히 인공지능(AI)을 활용해 3개월간 혼자 개발한 작품도 추가되면서 지난해보다 전시 규모가 커졌다.

출품작은 장르와 소재 면에서 다양한 시도를 보여준다. 'Lost:signal'은 시간이 지날수록 화면 정보(UI)가 사라지는 환경에서 탐색과 전투를 이어가는 익스트랙션 게임이다. '달무리'는 3차원 공간을 원하는 방향으로 잘라 2차원 스테이지를 직접 구성하는 액션 플랫포머로, 독특한 공간 활용이 특징이다. 지하철 몬스터 사냥과 김밥 장사를 결합한 '메트로피아'도 관람객을 만난다.

'지스타 2026' 게임인재원 전시 부스 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

이와 함께 'Re:C', 'Donation, O Goddess', '아웃라이어' 등 협동을 중심으로 한 작품들도 출품됐다. 각각 3인과 2인 등 여러 플레이어가 역할을 나누고 힘을 합치는 방식으로 진행돼 협력 플레이의 재미를 강조한다.

올해 전시에서 주목할 부분은 졸업생들이 후배들의 작품 평가자로 나선다는 점이다. 게임산업 현장에서 일하고 있는 게임인재원 졸업생 30명이 참여해 기획·아트·프로그래밍 분야별로 교육생들의 작품을 살펴본다. 접근성과 편의성, 독창성, 완성도 등을 기준으로 작품별 장점과 보완할 부분을 짚어줄 예정이다.

같은 교육과정을 먼저 경험하고 산업 현장에 진출한 선배들이 후배들의 결과물을 평가한다는 점에서 의미가 있다. 교육생들은 현업에서 쌓은 경험을 바탕으로 한 의견을 통해 기획 의도가 실제 게임에 얼마나 잘 반영됐는지 확인하고, 완성도를 높이기 위한 개선점을 찾을 수 있다. 교육을 통해 배출된 인재가 다시 후배들의 성장을 돕는 연결 구조를 만든 셈이다.

관람객도 작품 개선 과정에 참여할 수 있다. 전시장에 마련된 출품작은 모두 직접 플레이할 수 있으며, 체험을 마친 뒤 QR코드 설문을 통해 게임의 재미와 만족도, 보완이 필요한 부분, 출시 이후 이용 의향 등을 전달할 수 있다. 교육생들은 이용자들의 반응을 바탕으로 작품을 객관적으로 점검하고 향후 개발 방향을 구체화할 계획이다.

산업계와의 교류 기회도 마련된다. 20일에는 게임산업 관계자와 교육생들이 함께하는 교류 행사가 진행된다. 교육생들은 현업 관계자들과 게임 개발 경험과 의견을 나누며 산업에 대한 이해를 넓히고, 실제 개발 현장에서 요구되는 역량을 살펴볼 예정이다.

김성준 한국콘텐츠진흥원 게임신기술본부장은 "이번 지스타에서는 7기 교육생들의 역량과 전문성이 담긴 개발 작품과 더불어 1인 개발자가 완성한 작품까지 선보이게 됐다"라며 "관람객의 의견과 현업 선배들의 평가를 바탕으로 작품을 개선하고, 졸업생과 교육생, 산업 현장이 함께 성장하는 인재 양성 체계를 이어가겠다"라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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