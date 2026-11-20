에이지 트위스터 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

세대 차이는 때로 갈등의 원인이 되지만, 서로 다른 능력을 가진 두 사람이 힘을 합치면 특별한 모험의 무기가 된다. 피콜로 스튜디오가 개발 중인 2인 협동 어드벤처 게임 '에이지 트위스터(Age Twisters)'는 할아버지와 손녀의 여정을 통해 세대 간 차이를 유쾌한 플레이 요소로 풀어낸 작품이다. 애니메이션을 보는 듯한 이야기와 연령대별 능력을 활용한 퍼즐, 두 플레이어의 호흡이 어우러지며 협동 게임의 매력을 전한다.

에이지 트위스터는 처음부터 끝까지 두 명이 함께 플레이하도록 설계된 내러티브 어드벤처 게임이다. 플레이어는 할아버지와 손녀가 돼 엄마의 흔적을 찾아 특별한 여정을 떠난다. 이 과정에서 신비한 팔찌 에이지 트위스터를 활용해 유년기부터 청소년기, 청년기, 노년기까지 자유롭게 오가며 각 연령대의 능력을 조합해 주어진 문제를 해결한다.

게임의 첫인상은 한 편의 애니메이션을 감상하는 듯한 이야기 전개였다. 장면과 장면이 자연스럽게 이어지며 인물들이 처한 상황과 모험의 목적을 직관적으로 전달한다. 복잡한 설명을 길게 늘어놓기보다 영상과 캐릭터의 행동을 통해 이야기를 풀어내 게임에 쉽게 몰입할 수 있었다.

에이지 트위스터 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

에이지 트위스터 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

무엇보다 흥미로운 부분은 나이에 따라 달라지는 캐릭터의 능력이다. 유년기에는 빠르게 이동하거나 두 플레이어의 위치를 바꿀 수 있다. 청소년기는 리듬을 활용해 적의 움직임을 늦추고, 청년기는 강력한 주먹으로 적이나 장애물을 공격한다. 노년기에는 자석 능력으로 금속 물체를 움직여 주변 환경을 활용한 퍼즐을 풀 수 있다.

각 능력은 단순한 공격이나 이동 수단에 그치지 않는다. 특정 상황에서는 두 플레이어가 서로 다른 연령대의 능력을 활용해야만 다음 단계로 나아갈 수 있다. 한 명이 적의 움직임을 늦추는 동안 다른 한 명이 장애물을 제거하거나, 각자 맡은 역할에 맞춰 물체를 움직이는 식이다. 서로의 행동을 살피고 타이밍을 맞추는 과정에서 협동의 필요성이 자연스럽게 드러난다.

기자가 체험한 공장 구간에서는 닭을 순간이동시켜 울타리 안으로 옮기거나, 닭과 자신의 위치를 바꿔 장애물을 빠져나가는 등의 미션이 주어졌다. 주어진 목표를 해결하기 위해 상대방과 이동 경로와 타이밍을 맞춰야 했지만, 예상치 못한 상황도 종종 발생했다. 조준을 잘못해 목적지 대신 함께 플레이하던 동료와 위치가 바뀌는 식이다. 미션을 성공적으로 수행하는 과정뿐 아니라 실수에서 비롯되는 엉뚱한 상황이 웃음을 자아냈다. 혼자였다면 단순한 실수로 끝났을 장면도 상대방의 반응과 맞물리면서 새로운 재미를 만들어냈다.

에이지 트위스터 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

에이지 트위스터 게임 스크린샷. 크래프톤 제공

조작이 마냥 쉽기만 한 것은 아니다. 로켓이나 농구공을 집어 목표물을 향해 던지는 장면에서는 정교한 조준이 필요했다. 감시 로봇의 시선을 피해 이동하는 구간에서는 상황을 빠르게 파악하고 움직이는 순발력도 요구됐다. 아기자기한 그래픽과 친근한 설정만 보고 어린이를 위한 쉬운 게임이라고 생각했다면 예상보다 섬세한 조작과 긴장감에 놀랄 수 있다.

에이지 트위스터의 장점은 함께 즐길 수 있는 대상의 폭이 넓다는 점이다. 애니메이션을 보는 듯한 친근한 연출과 직관적인 게임 방식은 협동 게임에 익숙하지 않은 이용자도 자연스럽게 몰입하도록 돕는다. 여기에 조준과 회피 등에서는 섬세한 조작과 순발력이 요구돼 게임을 즐기는 데 익숙한 이용자에게도 충분한 재미를 제공한다. 가족이나 친구, 연인 등 누구와 함께하느냐에 따라 서로 다른 호흡과 상황이 만들어진다는 점에서 함께 즐기는 게임의 매력을 잘 살린 작품이다.

게임은 2027년 출시 예정이다. 세대별 능력을 조합하는 독특한 설정과 두 플레이어가 함께 만들어가는 협동의 재미가 정식 출시 이후 어떤 경험으로 이어질지 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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