조세호. 출처=유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요' 화면 캡처

방송인 조세호가 유튜브로 활동 복귀에 나선 가운데, 자신을 둘러싼 부정적인 여론에 직접 입을 열었다.

19일 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'에는 '백수 조세호, 하루 참석 3탕 뛰다 다람쥐 쳇바퀴 들어간 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 조세호는 시청자들의 사연을 받아 직접 현장을 찾아가는 콘텐츠를 선보였다.

이어 그는 "환영해 주시고 응원해 주시는 분들도 계시지만 아직은 좀 시기상조 아니냐고 쓴소리해 주시는 분들도 많았다"고 밝혔다.

그러면서 "더 잘하고 싶다는 생각이 들었다. 다른 것보다 그냥 열심히 해야겠다. 여러분들이 불러주시면 열심히 달려가겠다"고 말했다.

앞서 조세호는 지난해 12월 조직폭력배와의 친분을 둘러싼 의혹으로 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 하차하며 방송 활동을 중단했다. 최근 유튜브 채널을 열고 약 1년 만에 다시 활동에 나섰지만, 그의 복귀를 두고 엇갈린 반응이 나온 바 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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