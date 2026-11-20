사진=한화이글스 제공

‘선한 영향력 전파’

프로야구 한화 내야수 김태연과 이도윤이 뜻깊은 나눔을 실천했다.

김태연과 이도윤은 지난 19일 대전에 위치한 관저종합사회복지관서 한화그룹 충청지역봉사단과 함께 2026 한화와 함께하는 김장나눔 대축제를 진행했다.

올해로 15회째를 맞은 이번 행사는 충청지역의 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 돕기 위해 매년 실시되는 사회공헌활동이다. 행사에는 한화그룹 충청지역 사업장 임직원을 비롯해 전문학 대전시 서구청장, 강정수 대전시 서구의회 의장, 박정순 관저종합사회복지관장 등 60여 명이 참여했다.

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이날 마련된 김장 김치 6300㎏은 한화그룹 충청지역 16개 사업장과 연계된 복지기관을 통해 돌봄이 필요한 취약계층 가구에 전달된다.

한화에어로스페이스 류정헌 대전사업장장은 “김장은 이웃과 따뜻한 정을 나누는 우리 고유의 나눔 문화”라며 “앞으로도 한화그룹은 함께 멀리라는 사회공헌 철학을 바탕으로 지역사회와 상생하면서 나눔의 가치를 실천해 나가겠다”고 전했다.

한편 한화그룹 충청지역봉사단은 해마다 대전현충원 봉사활동, 보훈가족 초청행사, 소외계층 주거환경 개선사업 등 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

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박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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