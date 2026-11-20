사진=한국기원 제공

‘이제 남은 건 챔피언결정전’

정규리그 4위 사이버오로가 2위 수소도시 완주를 꺾고 2026 쏘팔코사놀 레전드리그 챔피언결정전에 진출했다.

사이버오로는 지난 19일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오서 열린 2026 쏘팔코사놀 레전드리그 플레이오프 2차전서 양건·이민진 9단의 승리에 힘입어 수소도시 완주를 2-1로 제압했다. 전날 열린 플레이오프(PO) 1차전에서도 2-1로 승리했던 사이버오로는 2차전까지 연달아 승리하며 종합전적 2승 무패로 챔피언결정전 진출을 확정했다.

2차전에서는 사이버오로 양건 9단이 먼저 승전보를 전했다. 양건은 수소도시 완주 권효진 8단과의 대결에서 354수까지 가는 접전 끝에 흑 12집반승을 거두며 팀에 선취점을 안겼다. 2국에서는 수소도시 완주 이창호 9단이 사이버오로 김승준 9단에게 291수 만에 흑 1집반승을 끝내기 역전승을 거두며 승부를 원점으로 돌렸다.

양 팀의 운명을 가른 최종 3국에서는 사이버오로 이민진 9단이 수소도시 완주 김수진 7단을 330수 만에 흑 6집반승으로 꺾고 팀의 챔피언결정전 진출을 확정했다.

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정규리그 2위로 PO에 직행한 수소도시 완주는 두 차례 대결에서 모두 패하며 챔피언결정전 진출에 실패했다. 2024년 우승, 2025년 준우승에 올랐던 수소도시 완주는 이번 시즌을 3위로 마감했다.

사이버오로의 챔피언결정전 상대는 정규리그 1위 GOGO 양양이다. GOGO 양양은 이번 시즌 정규리그에서 11승 3패를 기록하며 수소도시 완주와 팀 승패에서 동률을 이뤘으나, 개인 승수에서 28승을 거둬 1승 차로 앞서며 정규리그 1위를 확정한 바 있다. 정규리그를 제패하고 챔피언결정전을 준비해 온 GOGO 양양과 준플레이오프부터 4연승으로 상승세를 이어온 사이버오로의 대결에 관심이 모인다.

챔피언결정전은 오는 25일부터 27일까지 3번기로 열린다. 먼저 2승을 거두는 팀이 최종 우승을 차지한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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