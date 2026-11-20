사진=대한축구협회 제공

김현준호가 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵 첫 경기를 승리로 장식했다.

김현준 감독이 이끄는 한국 U-17 축구대표팀은 20일 카타르 어스파이어 존 콤플렉스 필드1서 열린 2026 FIFA U-17 월드컵 조별리그 B조 1차전서 우간다를 3-0으로 꺾었다.

총 48개국이 참가한 이번 대회는 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 이후 각 조 1~2위와 3위 팀 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 토너먼트에서 우승 팀을 가린다. 한국은 우간다를 비롯해 뉴칼레도니아, 에콰도르와 한 조에 묶였다.

한국의 역대 최고 성적은 16개 팀이 참가했던 1987년 대회, 24개 팀이 경쟁했던 2009년 대회와 2019년 대회 8강이다. 지난해는 32강서 탈락했다.

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이날 한국은 전반 8분 만에 선제골을 터뜨렸다. 역습 상황에서 이인우(수원 U-18)의 패스를 받은 김지호(대전 U-18)가 상대 골망을 흔들었다. 전반을 1-0으로 앞선 채 마친 한국은 후반 5분 상대 자책골로 더 달아났다.

흐름을 이어 간 한국은 후반 39분 안선현(포항 U-18)의 어시스트를 받은 김지우(부산 U-18)가 왼발 슈팅으로 팀의 세 번째 골을 터트리며 3-0 승리에 쐐기를 박았다.

첫 경기를 승리한 한국은 오는 22일 오후 11시30분 뉴칼레도니아와 2차전을 치른다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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