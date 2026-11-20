장나라. 출처=KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 화면 캡처

배우 장나라가 6세 연하 남편과의 결혼 생활을 공개했다.

19일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에는 장나라와 지승현이 출연했다.

이날 장나라는 "원래 요리를 아예 안 했었는데 결혼 이후에는 집에서 밥하고 남편 도시락도 만든다"며 "저희 엄마가 요리를 되게 잘하신다. 내가 먹던 맛이 있으니까 비슷하게 맞추는 것 같다"고 말했다.

이에 지승현은 "두 사람이 드라마 촬영하다가 만났는데 남편 이야기를 할 때마다 꿀이 뚝뚝 떨어진다. 너무 행복하게 사셔서 다들 결혼 홍보대사라고 한다"고 부러워했다.

출처=KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 화면 캡처

장나라는 "재미나게 사는 것 같다. 아주 초등학생처럼 논다. 서로 막 쥐어박고 도망가고 노래도 부르고 진짜 유치하게 논다"고 말했다.

그러면서 "내가 말이 엄청 많거나 춤추는 걸 좋아하는 타입이 아닌데 남편이랑 둘이 있으면 별걸 다 하게 된다. 밖에서는 둘이 점잖은 척한다. 이 모습을 집안에서 끝내고 누구에게도 들켜선 안 된다고 한다"며 웃어보였다. 지승현은 "어떻게 보면 쇼윈도 부부"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

장나라는 2022년 6세 연하의 촬영감독과 결혼했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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