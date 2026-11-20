배우 송강호가 휴먼 코미디 사극 ‘허깨비’로 돌아온다.

‘허깨비’는 산골 촌부들이 우연히 붙잡은 왜군 탈영병과 함께 한양으로 향하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다.

송강호는 극 중 평안도 깊은 산골에서 살아가는 촌부 일봉 역을 맡았다. 일봉은 우연히 붙잡은 왜군 탈영병을 계기로 인생 역전을 꿈꾸는 인물이다. 평범한 소시민의 희로애락을 표현해온 송강호가 이번에는 사극과 코미디를 결합한 캐릭터로 새로운 모습을 보여줄 예정이다.

연출은 ‘해적: 바다로 간 산적’, ‘공조2: 인터내셔날’, ‘히말라야’ 등을 만든 이석훈 감독이 맡는다. 한양으로 향하는 인물들의 여정을 중심으로 웃음과 감동을 함께 담아낼 계획이다.

제작은 오스카10스튜디오, 투자·배급은 하이브미디어코프가 맡는다. 하이브미디어코프 김원국 대표는 “깊은 신뢰를 바탕으로 송강호 배우와 다시 작품을 함께하게 돼 기쁘다”며 “‘허깨비’는 개성 넘치는 캐릭터와 유쾌한 앙상블이 어우러진 작품”이라고 밝혔다.

송강호와 이석훈 감독이 처음 호흡을 맞추는 ‘허깨비’가 어떤 휴먼 코미디 사극으로 완성될지 관심이 모인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]