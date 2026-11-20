가수 성리와 장한별이 가족돌봄아동을 위한 나눔에 힘을 보탠다.

성리와 장한별은 오는 21일 오전 10시40분 방송되는 MBN ‘기적의 시작: 함께 ON’ 초록우산 편에 출연해 가족을 돌보며 살아가는 아동들을 직접 만나 이야기를 전한다.

‘기적의 시작: 함께 ON’은 도움이 필요한 이웃의 사연을 소개하고 시청자의 관심을 후원으로 연결하는 사회공헌 프로그램이다. 이번 방송에는 방송인 정선희, 안내상, 김지호가 MC로 함께한다.

성리는 2년 전 교통사고로 중증 장애를 얻은 아버지를 돌보며 살아가는 열여덟 살 다경이를 만났다. 집안일과 돌봄으로 공부할 시간이 충분하지 않은 상황에서도 간호사의 꿈을 이어가는 다경이와 시간을 보내며 응원의 마음을 전했다.

장한별은 아픈 아버지와 장애가 있는 오빠, 동생을 돌보는 열 살 은지를 만났다. 미술 선생님을 꿈꾸지만 형편상 학원에 다니기 어려운 은지와 미술 원데이 클래스를 함께하며 꿈을 응원했다.

두 사람은 방송을 위한 단순한 출연을 넘어 아이들과 직접 시간을 보내며 가족돌봄아동의 현실을 알리고 후원 참여를 독려하는 데 힘을 보탠다.

초록우산은 이번 방송을 통해 모인 후원금으로 다경이와 은지를 비롯한 가족돌봄아동의 상황에 맞춘 지원을 이어갈 예정이다.

초록우산 관계자는 “가족을 돌보는 아이들은 자신의 꿈을 꿀 시간의 여유 없이 너무 일찍 어른이 되어야 한다”며 “이번 방송을 통해 아이들이 혼자가 아니라는 메시지가 전해지길 바란다”고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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