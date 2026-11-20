기안84가 3년 가까이 준비한 세 번째 개인전으로 관객과 만난다.

기안84의 제3회 개인전 ‘기원(奇願)’이 2027년 1월9일부터 3월11일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 열린다. 1차 티켓 예매는 20일 낮 12시 트렌드 거래 플랫폼 크림(KREAM)을 통해 시작된다.

‘기원’은 2022년 첫 개인전, 2024년 ‘기안도(奇案島): 기묘한 섬’ 이후 선보이는 세 번째 전시다. ‘기안도’는 서울을 시작으로 부산과 대구까지 순회하며 총 17만여장의 티켓 판매를 기록했다.

이번 전시에서 기안84는 ‘기이한 염원’을 주제로 꿈과 환상을 담은 작품을 선보인다. 새로운 ‘자화상’ 시리즈를 비롯해 ‘사랑’, ‘오션(OCEAN)’, ‘꿈의 기원’ 등을 통해 현실에서 이루기 어려운 소망을 자신만의 화풍으로 풀어낸다.

초기 습작도 처음 공개된다. 관람객은 기안84가 자신의 표현 방식을 찾아가던 시기의 작품부터 최근 신작까지 시간의 흐름에 따라 살펴볼 수 있다.

기안84는 전시 기간 직접 도슨트 프로그램에도 참여할 예정이다. 패션·라이프스타일 브랜드와 협업한 의류와 리빙 제품, 한정판 판화 등도 선보인다.

기안84는 전시를 앞두고 “두 번째 전시회가 끝나고 3년 가까운 시간이 흘렀다”며 “그사이 꾸준히 준비한 그림들을 전시하게 됐다. 부족하지만 열심히 준비했다”고 밝혔다.

1차 예매는 내년 1월9일부터 24일까지의 관람 회차를 대상으로 진행된다. 이후 12월18일과 내년 1월15일, 2월12일 정오에 추가 예매가 순차적으로 열린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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