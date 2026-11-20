그룹 에스파(aespa)가 미국 ABC의 디즈니 연말 특집 프로그램에 출연한다.

에스파는 오는 30일(현지시간) 미국 ABC에서 방송되는 ‘더 원더풀 월드 오브 디즈니: 홀리데이 스펙태큘러(The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular)’에 출연한다.

에스파는 미국 올랜도 월트 디즈니 월드 리조트를 배경으로 영어곡 ‘산타 베이비(Santa Baby)’와 ‘키스 앤 텔(KISS N TELL)’ 무대를 선보일 예정이다.

이번 프로그램은 에미상 수상 안무가 겸 퍼포머 데릭 허프(Derek Hough)가 진행을 맡고, 배우 겸 제작자 퀸타 브런슨(Quinta Brunson)이 내레이션을 담당한다. 켈리 클락슨(Kelly Clarkson), 매디슨 비어(Madison Beer), 앨라니스 모리셋(Alanis Morissette), 앤서니 라모스(Anthony Ramos) 등도 출연한다.

에스파는 지난 8월 서울 고척스카이돔을 시작으로 아시아와 북·남미 16개 지역에서 투어를 진행했으며, 내년 1월부터 유럽 투어를 이어간다.

지난 15일 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)’에서는 대상인 ‘올해의 글로벌-K 아티스트’와 ‘글로벌 톱10’을 수상해 2관왕에 올랐다.

한편 에스파는 데뷔 6주년을 맞아 오는 28~29일 고려대학교 화정체육관에서 ‘2026 에스파 팬 미팅 “MY 보고 싶다 ae가”(2026 aespa FAN MEETING “MY 보고 싶다 ae가”)’를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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