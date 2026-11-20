배우 성훈이 ‘보스의 노골적 취향’에서 냉철한 완벽주의자와 상처를 품은 남자의 모습을 오가고 있다.

MBN 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’에서 성훈은 오예스엔터테인먼트 대표 권도혁 역을 맡았다. 한 치의 오차도 허용하지 않는 인물이지만 이은채(오세영)와 얽히면서 점차 예상 밖의 모습을 드러내고 있다.

권도혁은 완벽한 일 처리와 냉정한 태도로 주변을 압도하지만 가족 앞에서는 다른 얼굴을 보인다. 어린 시절 세상을 떠난 어머니를 그리워하며 불면증에 시달리고, 어머니의 유품을 태운 아버지 권태웅(박정학)과도 깊은 갈등을 이어가고 있다.

로맨스에서도 변화가 시작됐다. 처음에는 이은채를 자신에게 반하게 만들겠다며 AI 데이터를 활용해 접근했지만, 오히려 자신이 먼저 흔들리기 시작했다. 문태경이 이은채에게 준 꽃다발을 버리고 문자 답장이 없자 신경 쓰는가 하면, 한밤중 병원까지 찾아가 “그럼 키스해도 돼?”라고 묻는 등 감정을 숨기지 않았다.

성훈은 데이터와 원칙에 의존하던 권도혁이 점차 자신의 감정을 따라 움직이는 과정을 보여주며 로맨스의 변화를 이끌고 있다. 가족에 대한 상처와 이은채를 향한 마음이 본격적으로 드러난 가운데 두 사람의 관계가 어떻게 달라질지 관심이 모인다.

‘보스의 노골적 취향’은 매주 수·목요일 오후 10시20분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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