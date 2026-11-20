코미디언 김규원이 예능을 넘어 정극과 시트콤까지 활동 영역을 넓히고 있다.

김규원은 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌3에서 서로 다른 캐릭터를 맡아 눈길을 끌었다. 6회 박신양 편에서는 팝업스토어에 합류한 베테랑 아르바이트생 ‘규카츠’로 등장해 독특한 말투와 행동을 선보였고, 9회 장기하 편에서는 김원훈이 이직한 ‘그랩웨이브’의 BM으로 출연해 차가운 텃세를 부리는 인물로 변신했다.

쿠팡플레이 코미디 쇼 ‘SNL 코리아’ 시즌8에서도 활약했다. 인기 코너 ‘스마일 클리닉’에서는 이수지 실장을 견제하는 부실장 역을 맡아 이인자의 욕망을 능청스럽게 풀어냈다. 이러한 활약을 바탕으로 제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상을 수상했다.

‘스마일 클리닉’은 독립 시트콤으로도 제작돼 오는 12월3일 첫 공개된다. 기존 코너에서 코디팀의 실세 ‘규원’으로 등장했던 김규원이 확장된 이야기에서 어떤 모습을 보여줄지도 관심을 모은다.

정극 연기도 이어갔다. JTBC 드라마 ‘아파트’에서는 큰둥이 역을 맡아 첫 정극 연기에 도전했다. 우람한 체격과 달리 순수하고 여린 내면을 지닌 인물을 연기하며 코미디와 다른 모습을 보여줬다.

이어 2027년 공개 예정인 티빙 첫 오리지널 시트콤 ‘궁전랜드’에서는 양성욱 역으로 출연한다. 양성욱은 궁전랜드 워터월드에서 근무하는 ‘궁전즈’의 맏형으로, 음식에 진심인 ‘먹잘알’이자 덩치와 달리 여린 멘탈을 지닌 인물이다.

김규원은 제약, 패션, 공공기관 등 광고 활동도 이어가며 예능과 연기, 광고를 오가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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