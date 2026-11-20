배우 안효섭이 ‘지큐 코리아(GQ KOREA)’가 선정한 ‘2026 맨 오브 더 이어(MEN OF THE YEAR)’에 이름을 올렸다.

‘지큐 코리아’는 지난 19일 안효섭의 화보와 인터뷰를 공개했다. 생 로랑(Saint Laurent) 앰배서더로 활동 중인 안효섭은 골드 컬러 트렌치코트와 수트, 레더 재킷 등 다양한 스타일을 소화했다.

인터뷰에서는 현재 출연 중인 JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’에 대한 이야기도 전했다. 천재 셰프 강한 역을 맡은 안효섭은 대역 없이 칼질 장면을 소화한 것에 대해 “손짓 하나하나에 연기가 다 들어간다고 생각한다. 가능하면 배우가 하는 게 맞다고 생각했다”고 말했다.

캐릭터 준비를 위해 요리 프로그램과 고든 램지 셰프의 영상을 참고했다고도 밝혔다. 그는 “‘흑백요리사’, ‘헬스키친’이나 고든 램지 셰프 영상을 봤는데 공통적인 부분이 침착함이었다”며 “칼이 있고 불이 있는 장소에서는 전문적으로 침착할 수밖에 없다는 지점을 많이 느꼈다”고 설명했다.

안효섭은 변화에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “개인적으로 변화를 긍정적으로 받아들이는 사람”이라며 “작품 하나하나 끝나고 내가 변한 모습을 보면 ‘나아가고 있구나’ 싶어 뿌듯하다”고 말했다.

삶에서 중요하게 여기는 가치로는 ‘중용’을 꼽았다. 안효섭은 “결국 모든 것에 대한 밸런스”라며 “덜하지도 더하지도 않은 그 중간이 아름다운 것 같다”고 전했다.

안효섭은 올해 드라마 ‘오늘도 매진했습니다’와 ‘파이널 테이블’을 선보였으며, 생 로랑 파리 패션쇼와 멧 갈라 등 패션 행사에도 참석했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]