소녀시대 태연이 정규 4집 ‘언스페셜(Unspecial)’을 통해 폭넓은 장르와 보컬 스펙트럼을 선보인다.

이번 앨범에 수록된 ‘히어 미 아웃(Hear Me Out)’은 피아노 라인과 강한 킥 드럼이 어우러진 팝 발라드 곡이다. 오랫동안 혼자 삼켜온 말을 꺼내 뒤늦게라도 숨겨온 진심을 전하고 싶은 마음을 담았다.

‘노바디스 베이비(Nobody’s Baby)’는 질주감 있는 신스 베이스와 시원한 보컬이 중심이 되는 업템포 신스 팝 곡이다. 누구에게도 얽매이지 않고 자신답게 나아가고자 하는 메시지를 담았다.

정규 4집 ‘언스페셜’에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 팝 소울 장르의 ‘노 룰즈(No Rules)’, 하우스 팝 곡 ‘택시(Taxi)’, 몽환적인 분위기의 ‘더블유디와이엘엠(WDYLM)’, 알앤비 곡 ‘투스에이크(Toothache)’, 미디엄 템포의 ‘패러슈트(Parachute)’, ‘치어스(Cheers)’, ‘인 마이 헤드(In My Head)’, ‘온리 러버(Only Lover)’, ‘플로팅(Floating)’ 등 총 12곡이 수록됐다.

태연의 정규 4집 ‘언스페셜’은 오는 30일 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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