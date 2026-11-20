사진=대한핸드볼협회 제공

‘통산 17번째 우승 도전’

2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)서 8년 만의 금메달 쾌거를 이뤄낸 한국 여자 핸드볼대표팀이 기세를 몰아 아시아선수권대회 왕좌 탈환에 나선다.

대한핸드볼협회는 20일 “제21회 아시아여자핸드볼선수권대회에 출전하는 여자 대표팀이 이날 오전 인천국제공항을 통해 결전지인 카자흐스탄 알마티로 출국했다”고 밝혔다.

제21회 아시아여자핸드볼선수권대회는 총 10개국이 참가해 오는 23일부터 12월3일까지 진행된다. 상위 4개 팀에는 2027년 말 헝가리서 열리는 세계선수권대회 본선 티켓이 주어진다.

한국은 B조에 배정됐다. 우즈베키스탄(23일), 호주(24일), 인도(27일), 카자흐스탄(28일)과 차례로 풀리그를 치른다. 이어 30일 조 순위에 따른 8강 토너먼트와 12월 1일 준결승을 모두 이기면 3일 결승에서 우승을 다투게 된다.

이번 대회에서 한국은 B조 1번 시드, 일본은 A조 1번 시드에 배정됐다. 양국이 모두 조 1위에 오를 경우 대진상 준결승까지 만나지 않는다. AG 이후 두 달여 만에 결승전 리턴매치가 성사될 가능성이 높아 관심을 모으고 있다.

사진=대한핸드볼협회 제공

한국은 1987년 제1회 대회 이후 20차례 대회에서 16번 정상에 오른 최다 우승국이다. 2024년 뉴델리 대회 결승에서 일본에 24-25로 져 7연패가 무산됐지만, 이번 대회에서 통산 17번째 우승에 도전한다.

여자 대표팀은 2년 전 인도 뉴델리 아시아선수권대회서 일본에 당한 결승전 패배를 설욕하고 다시 정상을 차지함으로써, AG 금메달에 이은 ‘아시아 2관왕’으로 명실상부한 아시아 최강 자리를 굳힌다는 각오다.

협회와 회장사인 SK는 “지난 AG서 여자부 금메달, 남자부 4강 진출이란 값진 결과를 이뤄내면서 한국 핸드볼계가 크게 고무돼 있다”며 “이번 아시아선수권은 물론, 내년 9월에 치러지는 LA 올림픽 아시아 예선서 우리 여자 대표팀이 최고의 성과를 낼 수 있도록 총력 지원할 방침”이라고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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