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‘산뜻한 출발’

유현조(롯데)가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 출전권이 걸린 퀄리파잉 시리즈 최종전 첫날 ‘톱10’에 이름을 올렸다.

유현조는 20일 미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 글로브 로버트 트렌트 존스 골프트레일 크로싱스 코스(파72)에서 펼쳐진 최종전 1라운드서 버디 7개, 더블보기 1개, 보기 1개를 묶어 4언더파 68타를 적어 냈다. 공동 선두(7언더파 65타)인 키아라 탐불리니(스위스), 줄리아 그레그(미국)에 3타 뒤진 성적이다. 공동 8위를 마크했다.

이번 퀄리파잉 시리즈 최종전은 114명이 90홀 레이스를 펼친다. 크로싱 코스(파72)와 폴스 코스(파71)를 오가며 2라운드씩, 4라운드를 치러 공동 65위까지 추린다. 이어 마지막 5라운드에서 상위 25위(공동 순위 포함) 안에 들면 내년 LPGA 투어 티켓을 얻는다.

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유현조는 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 3승을 쌓은 뒤 미국 무대에 도전장을 내밀었다. 그는 이번 대회서 12번 홀까지 버디 6개를 몰아쳤다. 하지만 4번 홀(파3)에서 보기를 한 뒤 15번 홀(파4)에서는 더블보기를 작성했다. 17번 홀(파3)에선 버디로 만회했다.

한편 이정은은 폴스 코스 3언더파 68타를 쳐 공동 13위로 1라운드를 마쳤다. 김민선은 크로싱 코스에서 공동 22위(2언더파 70타), 이다연은 폴스 코스에서 공동 53위(이븐파 72타)로 1라운드를 소화했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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