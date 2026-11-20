김수지 작가의 웹소설 ‘상수리나무 아래’와 ‘잊혀진 들판’ 세계관을 담은 전시형 팝업스토어가 더현대 서울에 문을 열었다.

카카오엔터테인먼트는 지난 19일부터 오는 12월3일까지 더현대 서울 5층 에픽서울에서 ‘언더 원 캐노피, 투 로맨시스(Under One Canopy, Two Romances)’를 운영한다.

이번 행사는 김수지 작가의 웹소설 원작으로 처음 선보이는 팝업이다. ‘상수리나무 아래’와 동일한 세계관을 공유하는 ‘잊혀진 들판’을 함께 묶어 작품 속 장면과 소품, 설정을 전시 공간으로 구현했다.

전시장에는 두 작품의 세계관을 고문서 형태로 정리한 대형 양피지 연대기와 작품 속 상징적인 소품들이 마련됐다. 관람객은 팸플릿의 QR코드를 통해 각 전시물과 연결된 소설 속 대사와 지문을 성우 연기로 들을 수 있다. 두 작품을 위해 새롭게 제작한 대형 일러스트와 전시 전용 시그니처 향, 포토이즘 부스도 선보인다.

팬들을 위한 미공개 외전도 공개된다. 사전예약 후 엽서를 제외한 굿즈를 1종 이상 구매한 관람객에게는 김수지 작가의 특별외전 미니북 3종이 제공된다. 현장 방문객은 같은 조건으로 3종 중 1종을 받을 수 있다. 외전에는 리프탄과 쿠아헬의 드래곤 토벌 전날 이야기, 탈리아의 숨겨진 사연, 바르카스와 탈리아의 또 다른 첫 만남을 그린 이야기가 담겼다.

주얼리 브랜드 스쿠도와 협업한 한정판 목걸이를 비롯해 탈리아의 보석함, 기사의 검을 본뜬 금속 젤펜, 고블릿잔 등 25종 이상의 굿즈도 판매된다.

‘상수리나무 아래’는 한국 웹소설 최초로 미국 뉴욕타임스 베스트셀러에 오른 작품이다. 후속작 ‘잊혀진 들판’은 누적 조회수 5400만회를 기록하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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