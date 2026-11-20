신인 보이 밴드 에이엠피(AxMxP)가 내년에도 페스티벌 무대에 오른다.

에이엠피는 2027년 1월30일과 31일 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2027 퍼스트 뮤직 스테이션’에 출연한다.

에이엠피는 올해 ‘2026 어썸뮤직페스티벌’, ‘뷰티풀 민트 라이프 2026’, ‘사운드플래닛페스티벌 2026’, ‘2026 부산국제록페스티벌’, ‘카운트다운 판타지 2026-2027’ 등 여러 페스티벌 라인업에 이름을 올렸다.

이번 ‘2027 퍼스트 뮤직 스테이션’에서도 밴드 사운드와 라이브를 중심으로 무대를 꾸밀 예정이다.

연말 공연 일정도 이어진다. 에이엠피는 오는 29일 타이베이에서 단독 콘서트 ‘엑스 버스(X VERSE)’를 개최하며, 12월6일에는 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 ‘홈 스위트 홈(Home Sweet Home)’을 열고 팬들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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