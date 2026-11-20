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“원팀 문화를 강화했습니다.”

로베르트 모레노(스페인) 감독이 임시 사령탑으로 한국 축구대표팀을 지휘한 소회를 전했다.

모레노 감독은 20일 개인 홈페이지를 통해 “한국과의 6경기 일정을 성공적으로 마쳤다”며 “다채로운 상대들과 치른 강도 높은 경기에서 3승 1무 2패와 4경기 무실점이라는 성적을 거뒀다”고 밝혔다.

11월 A매치 2연전도 되돌아봤다. 앞서 한국 축구대표팀은 13일 사우디아라비아에 2-3 패배, 17일 카타르에 1-0 승리를 거두고 올해 마지막 평가전 일정을 마무리했다.

모레노 감독은 “사우디전은 상대 진영에서 강한 압박을 유지했고 많은 공격 찬스를 만들었다. 비록 결정적인 순간 실책으로 결과를 내줬지만 경기 내용은 고무적이었다”고 털어놨다. 이어 “카타르전 경우 훈련했던 모든 것을 그라운드 위에서 구현했다. 볼 점유율 57%로 경기 시작부터 끝까지 주도권을 잡았고, 상대에게 슈팅 2개를 허용하는 동안 우리는 21개를 시도했다”고 강조했다.

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특히 모레노 감독은 약 2개월 간 인재 발굴을 위한 전방위적 관찰, 인간적인 결속력 및 팀 분위기를 만드는데 집중했다. 그는 “단순한 수치를 넘어, 지난 몇 달 동안 뚜렷한 경기 모델의 토대를 다지고, 국내외 선수들을 지속적으로 분석했다”며 “헌신과 소통 그리고 단결을 바탕으로 한 팀 문화를 강화했다”고 말했다.

모레노 감독은 “지금까지 대표팀에 소속돼 헌신적인 모습을 보여준 모든 선수에게 깊은 감사를 전한다. 아낌없는 지원을 해주신 코치진, 지원스태프, 대한축구협회에도 감사하다”며 “무엇보다 어디에서든 변함없는 응원을 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 털어놨다.

모레노 감독은 9월부터 11월까지 치른 A매치 6경기서 3승 1무 2패의 성적표를 남겼다. 계약 만료 시점인 오는 27일을 앞둔 모레노 감독은 대한축구협회(KFA)의 공지대로 카타르전을 마친 뒤 한국 땅을 밟지 않고 스페인 코칭스태프와 함께 곧장 본국으로 귀국했다.

축구협회 전력강화위원회는 모레노 감독이 지휘했던 지난 6경기를 종합적으로 평가한 뒤 이사회에 전달하며 이후 연임 여부가 최종 결정된다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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