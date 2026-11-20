사진=AP/뉴시스

‘4번째 우승 도전’

김아림이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만 달러) 첫날 공동 선두로 나섰다.

김아림은 20일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)서 열린 대회 1라운드서 버디 9개, 보기 2개를 묶어 7언더파 65타를 적어 냈다. 이로써 지노 티띠꾼(태국), 캐리스 데이비드슨(호주)과 공동 선두로 1라운드를 마쳤다.

이날 전반 9개 홀에서 버디 3개를 잡았으나, 보기도 2개를 적어내는 기복을 보였다. 하지만 후반 들어서 보기 없이 버디 6개를 뽑아냈다.

김아림은 2020년 메이저대회 US여자오픈 우승으로 2021년 LPGA 투어 무대에 데뷔했다. 이후 통산 3승을 쌓았다. 최근 우승은 지난해 1월 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스다.

한편 유해란과 최혜진, 이소미는 나란히 6언더파 66타를 쳤다. 공동 선두에 한 타 뒤진 공동 4위로 출발했다.

윤이나는 이글 1개, 버디 4개, 보기 2개를 묶어 4언더파 68타를 기록하며 공동 20위(4언더파 68타)에 이름을 올렸다.

세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 첫날 버디 5개, 보기 1개를 묶어 4타를 줄이며 공동 20위(4언더파 68타)에 자리했다. 코르다가 이번 대회에서 우승하면 LPGA 명예의 전당 입회에 필요한 점수(27점)를 모두 획득한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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