사진=뉴시스

‘2년 연속 쾌거’

한국 축구대표팀 미드필더 이강인(아틀레티코 마드리드)이 2회 연속 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제선수상을 받았다.

이강인은 20일 태국 방콕 악스라 극장 킹파워서 열린 2026 AFC 어워즈서 황인범(포르투), 우에다 아야세(릴)를 제치고 올해의 국제선수상의 주인공이 됐다. 지난해 처음 이 상을 받았던 이강인은 2회 연속 수상자가 됐다.

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AFC 올해의 국제선수상은 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 중 한 해 동안 가장 빼어난 활약을 펼친 선수에게 주는 상이다. 한국 선수 중 2회 연속 수상은 이강인이 처음이다. 손흥민(LAFC)이 4차례(2015, 2017, 2019, 2023년) 이 상을 받았지만, 2회 연속 수상은 없었다.

이강인은 2025~2026시즌 파리생제르맹(프랑스) 소속으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승을 경험했다. 이번 시즌을 앞두고 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드로 이적해 활약을 이어가고 있다. 한국 축구대표팀에서도 핵심 선수로 뛰고 있다.

한편 AFC 올해의 남자 선수는 이란의 골키퍼 알리레자 베이란반드(트락토르)가 차지했다. 골키퍼가 이 상을 수상한 건 처음이다. 올해의 여자 선수는 북한의 김경영(내고향)이 수상했다. 올해의 감독상 남자 부문은 구로다 고 마치다 젤비아(일본) 감독이, 여자 부문은 마르지예 자파를 밤카툰(이란) 감독이 차지했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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