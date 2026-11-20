19일 인천 월드삼산체육관에서 흥국생명과 GS칼텍스의 경기가 열리고 있다. KOVO 제공

프로배구 V리그 여자부 경기 도중 관중이 쓰러져 숨지는 사고가 발생했다. 한국배구연맹(KOVO) 관계자는 “기저질환 등 사망 원인은 아직 정확하게 파악되지 않았다. 연맹 차원의 공식적인 애도문 발표와 같은 후속 조치는 내일쯤 이뤄질 것으로 보인다”고 전했다.

프로배구 여자부 흥국생명과 GS칼텍스의 V리그 경기가 열린 19일 인천 삼산월드체육관에서 관중 1명이 쓰러져 경기가 20여분 중단됐다. 3세트 흥국생명이 19-14로 앞선 상황 속 사고가 발생했고, 곧바로 현장 의료진과 119 구급대원이 투입돼 응급처치에 나섰다. 약 20분간 응급처치를 받은 관중은 병원으로 옮겨졌다. 흥국생명 구단 관계자도 동행했다. 현장 조치는 오후 8시40분에 마무리됐고, 경기도 오후 8시43분 재개됐다.

뉴시스에 따르면 KOVO 관계자는 병원으로 이송된 관중이 사망한 것으로 확인됐다고 전했다. 흥국생명 구단도 애도의 뜻을 표했다. 이날 흥국생명은 “안타까운 소식을 접한 구단은 고인의 명복을 빈다. 갑작스러운 슬픔을 겪고 계신 유가족분들께 진심 어린 위로의 말씀을 전한다”고 전했다. 이어 “유가족의 어려움을 함께 나누고자 필요한 지원 방안을 적극적으로 검토하고, 유가족의 뜻을 존중하는 범위에서 가능한 지원을 다하겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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