뮤지컬 배우 한지상을 상대로 허위사실을 유포하고 공연 활동을 방해한 악플러 A씨에게 유죄가 확정됐다.

한지상 소속사 블루스테이지에 따르면 법원은 A씨의 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 업무방해 혐의를 인정해 벌금형을 선고했고, 해당 약식명령은 최종 확정됐다.

A씨는 2024년 한지상의 뮤지컬 지저스 크라이스트 수퍼스타 출연과 관련해 SNS 엑스(X·옛 트위터)에 한지상에 대한 허위 주장을 담은 글을 반복적으로 게시하거나 재게시한 혐의를 받았다. 해당 게시물에는 한지상의 캐스팅에 반대하거나 공연 제작사를 비난하는 내용도 포함됐다.

법원은 약식명령에 기재된 범죄사실을 통해 A씨가 한지상을 비방할 목적으로 거짓 사실을 유포해 명예를 훼손하고, 배우로서의 정당한 공연 업무를 방해했다고 판단했다.

이번 사건에서는 허위사실을 퍼뜨린 행위뿐 아니라, 캐스팅과 공연 제작을 둘러싼 반복적인 게시 행위에 대해서도 업무방해 책임이 인정됐다. 온라인에서 시작된 비방이 실제 배우의 공연 활동과 제작사의 업무에 영향을 미친 점까지 법원이 형사책임의 범위로 본 셈이다.

한지상은 2003년 연극으로 데뷔한 뒤 프랑켄슈타인, 지저스 크라이스트 수퍼스타, 데스노트, 벤허, 나폴레옹 등 다수의 작품에 출연하며 20년 넘게 무대에서 활동해왔다. 특히 대극장 뮤지컬을 중심으로 꾸준히 주·조연을 맡으며 필모그래피를 쌓아왔다.

이번 사건이 한지상의 공연 활동과 직접 연결된 사안이었던 만큼 소속사도 법적 대응을 이어왔다.

블루스테이지는 “소속 배우의 명예와 정당한 예술 활동을 보호하기 위해 법적 대응을 이어왔다”며 “앞으로도 업무방해와 허위사실 유포 등 부당한 행위에 어떠한 타협 없이 단호하게 대응할 방침”이라고 밝혔다.

이번 판결은 온라인상 허위사실 유포가 실제 공연 활동과 업무에 영향을 미칠 경우 명예훼손과 함께 업무방해 책임까지 인정될 수 있음을 보여주는 사례다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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