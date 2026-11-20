영화 ‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’가 기묘한 군병원 생활을 담은 티저 예고편을 공개했다.

공개된 예고편은 달콤한 휴식을 기대하며 군병원에 입원한 신병즈에게 의문의 병사가 “여기서 뭔가 쎄한 거 못 느꼈어요?”라고 묻는 장면으로 시작한다.

박민석(김민호)은 한밤중 군병원 영안실 앞에서 수상한 행동을 반복하는 환자 유재훈을 목격한다. 여기에 음식을 마구 먹어 치우는 강찬석(이정현), 허공을 바라보며 같은 말을 반복하는 김동우(장성범) 등 평소와 다른 모습이 이어지며 분위기가 급변한다.

“이 병원에 원혼들이 막 나타난대요”라는 말까지 나오면서 군병원을 둘러싼 괴담도 본격적으로 드러난다. 결국 성윤모(김현규)의 주도로 밤마다 벌어지는 기이한 현상을 막기 위한 정체불명의 의식까지 펼쳐진다.

‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’는 군병원에 입원한 신병즈가 그곳에 얽힌 소문과 비밀을 파헤치는 호러 코미디다.

영화는 오는 12월30일 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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