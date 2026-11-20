콘텐츠미디어그룹 NEW가 중국 영화·콘텐츠 업계 관계자들과 만나 한중 콘텐츠 IP 협력 방안을 논의했다.

NEW는 영화진흥위원회가 주최한 ‘2026 한중 영화 및 문화 콘텐츠 IP 쇼케이스’의 일환으로 지난 17일 기업 탐방 행사를 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 행사에는 중국 영화 제작사와 플랫폼 관계자, 감독 등 15명이 참석했다. 방문단은 NEW의 대본 리딩 및 제작 회의 공간과 시사실 등을 둘러보고, NEW가 투자·배급한 주요 작품의 라인업을 살펴봤다.

사옥 투어 이후에는 서동욱 NEW 사장과 김재민 영화사업부 대표 등이 참석한 간담회가 열렸다. 한국 영화의 투자 규모와 운영 방식, 웹툰·소설 등 원천 IP를 활용한 작품과 오리지널 스토리의 구성 비율 등을 놓고 실무적인 의견을 나눴다.

김재민 대표는 “중국 콘텐츠 시장의 다변화 속에서 경쟁력을 갖춘 우수 IP의 중요성이 커지고 있다”며 “장르 영화뿐 아니라 정서적 보편성이 강점인 다양한 작품을 중국에서 리메이크해 새롭게 선보이고 싶다”고 밝혔다.

중국 측 관계자들도 한국 영화 산업의 운영 구조와 콘텐츠 개발 방식을 공유하며 향후 협업 가능성을 논의했다.

서동욱 사장은 NEW가 제작한 드라마 ‘태양의 후예’의 한중 동시 방영을 양국 협력 사례로 언급하며 “앞으로도 한국과 중국 콘텐츠 시장이 지속적으로 소통하며 시너지를 만들길 기대한다”고 말했다.

NEW는 중국을 비롯한 해외 콘텐츠 기업들과 IP 사업 협력을 확대하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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