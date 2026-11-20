배우 신민아가 ‘재혼 황후’에서 남편의 이혼 선언을 마주한 나비에의 감정 변화를 그려냈다.

지난 18일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’ 7~8화에서는 나비에(신민아)가 소비에슈(주지훈)의 이혼 선언을 듣는 모습이 그려졌다.

문 너머로 이혼 이야기를 들은 나비에는 주저앉아 충격을 삼켰다. 남편에게 외면받은 아내로서의 상처와 황후의 자리를 지켜야 하는 책임감이 동시에 드러나는 장면이었다.

그러나 나비에는 곧 다시 황후로서의 역할을 택했다. 동대제국의 위상을 보여주기 위해 서왕국 대관식 사절단을 자처하며 흔들린 상황 속에서도 자신의 자리를 지키려 했다. 이 장면은 8화 엔딩을 장식했다.

해외 매체들도 신민아의 연기에 주목했다. 미국 매체 콜라이더(Collider)는 감정을 모두 말로 설명하지 않아도 나비에의 내면이 전달된다고 평가했고, 캐나다 매체 스크린랜트(ScreenRant)는 황실 암투 속에서 신민아의 폭넓은 감정 연기가 돋보인다고 평했다.

애니메 뉴스 네트워크(Anime News Network)는 나비에와 ‘퀸’의 교감 장면을 언급하며 두 인물의 관계에도 관심을 보였다.

‘재혼 황후’는 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 신민아를 비롯해 주지훈, 이세영, 이종석 등이 출연하며 매주 수요일 2편씩 공개된다. 총 10부작이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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