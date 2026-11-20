배우 류승수가 SBS 새 금토드라마 굿파트너2에 합류한다.

굿파트너2는 이혼이 ‘체질’인 대표 변호사 차은경(장나라)과 이혼에 ‘진심’인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤)이 서로의 굿파트너가 되어 사건을 해결해가는 이야기다.

류승수는 극 중 강혜성이 속한 법무법인 춘정의 대표 김상춘 역을 맡는다.

김상춘은 실속을 챙기는 데 능하고 상대에 따라 태도를 달리하는 인물이다. 조직 안에서 자신의 이익을 우선하는 성격으로, 강혜성과 여러 차례 부딪히며 극에 긴장감을 더할 예정이다.

특히 류승수와 김혜윤의 대립이 새로운 관전 포인트가 될 전망이다. 원칙과 소신을 앞세우는 강혜성과 계산적인 김상춘이 법무법인 안에서 어떤 관계를 만들어갈지 관심이 쏠린다.

류승수는 최근 정년이, 보물섬, 메스를 든 사냥꾼 등에서 서로 다른 성격의 인물을 연기하며 활동을 이어왔다. 현재 방영 중인 나의 유죄인간과 사랑이 온다에도 출연하고 있다.

작품마다 코믹함과 긴장감을 오가는 연기를 보여준 류승수가 굿파트너2에서는 얄미운 법무법인 대표를 어떻게 그려낼지도 주목된다.

굿파트너2는 오는 20일 오후 9시 50분 SBS에서 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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