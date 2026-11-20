전현무가 유대종의 국어 수업을 지켜보다 뜻밖의 원망을 쏟아낸다.

19일 오후 10시 방송되는 채널A 티처스3 : 재수전쟁에서는 수능까지 함께할 최종 9인이 확정되고, 첫 번째 순위 결정전이 펼쳐진다.

이번 순위전의 기준은 6월 모의고사다. 자신의 반에 해당하는 과목의 성적이 지난해 수능보다 많이 오른 학생일수록 높은 순위를 받게 된다. 현역부터 재수생, N수생까지 함께 응시하는 시험인 만큼 정승제, 유대종, 김지영도 결과를 앞두고 긴장감을 드러낸다.

전현무는 “학생들의 도전이기도 하지만 티벤져스의 자존심 대결이기도 하다”며 승부욕을 자극했다.

김지영은 “저희 애들이 3등 안에는 든다”고 자신했고, 정승제도 “저도 한 3~4위 예상한다”고 말했다. 유대종은 “걱정되는 게 저희 애들이 다 TOP3에 앉을까 봐 미안한 마음이 든다”고 맞섰다.

국어반 수업에 들어간 유대종의 승부욕도 더 강해진다.

유대종은 “국어반이 다른 반을 깨부숴야지. 내 사전에 2등은 없다. 무조건 1등이다”라고 말했다. 이를 지켜본 미미미누는 “이전보다 더 세졌다”고 반응했다.

유대종은 6월 모의고사를 앞두고 국어반 학생들에게 문학 문제 풀이 비법을 공개한다. 대치동 수업에서도 활용하고 있다는 설명과 함께 문학 접근법을 풀어놓자 정승제와 전현무도 관심을 보인다.

김지영은 “저건 진짜 처음 들었다”고 말했고, 전현무는 “나보다 먼저 태어났어야지. 대종T 없어서 재수했잖아”라고 말해 웃음을 자아냈다.

최종 9인의 6월 모의고사 결과와 티벤져스의 첫 순위 결정전은 19일 오후 10시 채널A 티처스3 : 재수전쟁에서 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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