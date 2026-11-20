배우 조인성, 김기방부터 가수 비(정지훈), 이승철까지 소아희귀질환 아동의 치료비를 지원하기 위해 힘을 보탰다.

엔터테인먼트 업계와 다양한 분야의 종사자들이 함께하는 봉사단체 만나(manna)는 지난 7일 서울 성수동 모리티아 카페에서 소아희귀질환 치료비 후원을 위한 만나 바자회를 개최했다.

2020년 처음 시작된 만나 바자회는 올해로 7년째를 맞았다. 바자회 수익금은 소아희귀질환을 앓고 있는 아동들의 수술비와 치료비, 재활비 등을 지원하는 데 사용된다.

배우 조인성과 김기방은 첫 행사부터 올해까지 7년 연속 바자회에 참여했다. 가수 이승철과 비도 이번 행사에 물품 등을 지원하며 뜻을 보탰고, 배우 박효준은 3년 연속 참여했다.

올해는 새롭게 동참한 배우들도 늘었다. JTBC 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다에 출연한 심희섭은 바자회 현장을 직접 찾았다. 같은 작품에 출연한 조민국을 비롯해 SBS 신이랑 법률사무소의 성도현, 웹드라마 치즈필름 촉법소년의 손우희 등도 현장을 방문했다. 오예주 역시 올해 처음 행사에 참여했다.

직접 판매와 물품 정리에 나선 배우들도 있었다.

매년 바자회에 참여하고 있는 윤상정을 비롯해 넷플릭스 오징어 게임 시즌2의 송지우, MBC 수사반장 1958의 김민석, SBS 모범형사2의 이하은, 사마귀 : 살인자의 외출의 김태정, 티빙 춘화연애담의 성령 등이 이날 판매 봉사자로 참여했다.

만나는 엔터테인먼트 관계자들을 중심으로 시작해 현재 다양한 분야의 전문가와 봉사자들의 재능기부와 봉사로 운영되고 있다.

단체 측에 따르면 지금까지 30명이 넘는 아동과 인연을 맺고 수술비와 치료비, 재활비 등을 지원해왔다. 소아희귀질환 아동뿐 아니라 보육원과 아동 위탁시설, 저소득층 청소년, 쪽방촌 어르신 등을 대상으로도 후원과 봉사 활동을 이어가고 있다.

이번 행사는 모리티아 카페의 장소 협찬으로 진행됐으며 그라운드플랜, 프레이포잇, 블루독, 리틀그라운드, 시바산, 페넬로페, 사이드템포, 소풍, 풀리김밥, 왈츠&케이크, 코자앳홈 등 50여 개 업체가 물품과 서비스를 지원했다.

2020년 시작한 소아희귀질환 치료비 후원 만나 바자회는 올해까지 7년째 이어지고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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