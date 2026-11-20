“이게 다인 줄 알았겠지만 더 있어.”

배우 조인성은 올해 세 편의 영화를 선보인 소감을 묻자 농담부터 건넸다. 류승완 감독의 ‘휴민트’, 나홍진 감독의 ‘호프’, 이창동 감독의 ‘가능한 사랑’까지. 총을 쏘고 말을 탔으며 클라리넷도 불었다. 라트비아와 루마니아, 전남 고흥을 오간 조인성은 “숙제 세 개를 다 끝낸 기분”이라며 웃었다. 세 작품을 모두 보고 나니 그의 말처럼 아직 보여주지 않은 얼굴이 더 남아 있을 것 같다는 생각이 든다.

지난 6일 넷플릭스를 통해 공개된 ‘가능한 사랑’은 해고 노동자 호석(설경구)과 아내 미옥(전도연), 다큐멘터리 감독 예지(조여정)와 남편 상우(조인성)가 촬영을 계기로 만나 서로 다른 삶과 욕망을 마주하는 이야기다.

조인성이 연기한 상우는 막대한 부와 권력을 가졌고 언제나 부드럽고 친절하다. 그런데 호석과 미옥을 대하는 친절에는 쉽게 좁혀지지 않는 거리감이 배어 있다. 상대를 배려하는 듯하면서도 자신이 정한 선 안으로는 들이지 않기 때문이다. 이처럼 관계의 거리를 주도하던 상우가 후반부 해변에서 처음 흔들리는 순간, 조인성이 앞선 장면마다 쌓아온 절제와 여유 덕분에 인물의 균열이 더욱 선명하게 드러난다.

◆“잘생긴 것도 권력이라더라”

처음부터 상우가 자신과 가까운 인물이라고 생각한 것은 아니었다. 영어와 운동, 악기 연주에 능숙하고 막대한 자본을 움직이는 인물을 어디에서 찾아야 할지 막막했다.

조인성은 “감독님께 ‘저는 권력을 가졌다고 생각해 본 적이 없다. 제가 이런 인물을 연기하는 게 맞느냐’고 물었다”며 “감독님이 ‘잘생긴 것도 권력’이라고 하셨다. 100% 이해하지는 못했지만 제가 모르는 사이 누리는 것이 있을 수 있다는 생각이 들었다”고 말했다.

조인성은 “저 역시 사회생활을 하면서 친절한 태도를 익혔다. 진심으로 상대를 대하더라도 서로 살아온 환경과 공감대가 다르면 전혀 다른 의미로 받아들여질 수 있다”며 “상우를 멀리서 찾기보다 제 안에서 발견하려고 했다”고 설명했다.

욕조에서 호석과 나란히 소변을 보는 장면은 두 사람의 거리와 계층 차이를 선명하게 보여준다. 술에 취한 호석의 행동에 상우는 화를 내거나 불쾌해하지 않고 오히려 맞춰준다.

조인성은 “설경구 형이 연기하는 것을 보고 ‘나는 더 위로 올라가야겠다’고 생각했다. 어차피 상우는 직접 치울 사람도 아니고, 굳이 시비를 걸 이유도 없다”며 “상대가 민망하지 않게 함께 놀아주는 것, 그런 친절을 베푼다. 과한 친절은 오히려 ‘가까이 오지 말라’는 뜻이 될 수 있다. 너무 정확하고 친절한 사람 옆에는 쉽게 다가갈 수 없다”고 짚었다.

◆캐릭터를 느껴라…이창동 감독의 가르침

이창동 감독은 배우에게 인물을 설명하기보다 그 상황에서 살아보라고 주문했다. 조인성은 이를 ‘연기하지 않는 연기’라고 표현했다.

조인성은 “감독님은 ‘연기하지 말고 느껴라. 그 인물로 살아 있으면 된다’고 하셨다”며 “좋은 연출자와 좋은 대본이 있다면 배우가 굳이 감정을 드러내지 않아도 된다는 사실을 배웠다. 계산은 감독님이 하고 배우는 그 안에서 살면 됐다”고 돌아봤다.

표현은 덜어냈지만 준비까지 가벼웠던 것은 아니다. 완벽에 가까운 상우를 만들기 위해 영어와 운동, 클라리넷을 동시에 익혀야 했다. 특히 클라리넷은 대본을 읽다가 뒤늦게 발견했다.

조인성은 “예지와 호석이 춤추고 노래하는 장면에 꽂혀서 그다음에 적힌 ‘상우는 클라리넷을 불고 있다’라는 한 줄을 스킵했다. 조여정이 준비가 잘돼 가느냐고 묻기에 다시 찾아봤더니 큰일이 난 것”이라며 웃었다.

시간을 아끼기 위해 집 근처에서 선생님을 수소문했다. 조인성은 “방이동 사람들에게 모두 물어 교회 관악단 아이들을 가르치는 선생님을 찾았다. 일주일에 세 번, 두 시간씩 배웠다”며 “클라리넷이 끝나면 헬스장에 가고 영어 공부도 해야 했다. 상우가 뭐든 잘하는 인물이라 저도 할 일이 많았다”고 말했다.

촬영 전에는 비가 오는 날을 제외하고 매일 5㎞씩 뛰었다. 영어 대사는 영어에 능숙한 후배와 매일 한 시간씩 통화하며 익혔다. 조인성은 “몸을 지나치게 만들고 싶지는 않았지만 운동하지 않은 제 몸으로 관객에게 인사드리기는 어려웠다. 캐릭터에 맞게 어느 정도는 디자인해야 했다”며 특유의 솔직한 답을 내놨다.

◆“브런치에 왜 파티를 하지?”

‘가능한 사랑’은 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상인 심사위원대상을 받았다. 조인성은 설경구와 전도연, 조여정과 함께 베니스에서 영화를 처음 제대로 마주했다.

영화가 끝난 뒤 설경구가 눈물을 보이자 조인성도 마음이 울컥했다. 그는 “자기 영화를 보고 너무 감정에 도취된 모습은 보이지 말자고 마음먹었는데, 경구 형이 우는 모습이 아름다워 보였다”며 “조여정을 봤더니 그 친구도 울고 있었다. 이렇게 된 이상 실패라고 생각해 저도 그냥 울었다”고 웃었다.

칸과 베니스, 토론토영화제와 오스카 레이스를 경험하며 낯선 문화도 배웠다. 가장 생소했던 것은 낮에 열리는 파티였다.

조인성은 “우리는 소주 한잔하면서 싸우기도 하고 풀기도 하는데 그곳에서는 브런치에 파티를 하더라. ‘낮부터 왜 파티를 하지?’ 싶었다”며 “처음 만난 사람과 스몰토크도 해야 하는데 엄마가 그런 걸 가르쳐 준 적이 없지 않나. 방이동에서는 상상하기 어려운 문화였다”고 말해 현장의 웃음을 자아냈다.

낯선 자리에서도 기죽지 않을 수 있었던 이유로는 이창동 감독을 꼽았다. 조인성은 “감독님이라는 큰 산이 있으니 우리도 당당하게 있을 수 있었다. 세계 영화인들이 어떻게 만나고 소통하는지 경험하게 해준 것도 감독님이 준 선물”이라고 고마움을 전했다.

◆주인공보다 ‘쓰임’을 선택한 배우

조인성은 배우로서 매번 새로운 얼굴을 보여주기 위해 주인공만 고집하지 않았다. 주연의 안정적인 서사에서 벗어나야 더 낯설고 위험한 인물도 만날 수 있다고 판단했다.

그는 “주인공은 구조적으로 안정적이고 때로는 전형적일 수 있다. 주인공을 꼭 하지 않아도 된다고 생각하니 다양한 캐릭터가 보이기 시작했다”며 “중요한 것은 배역의 크기가 아니라 작품 안에서 배우가 어떻게 쓰이느냐는 것”이라고 말했다.

스타에서 배우로 완전히 자리 잡았다는 평가에는 곧바로 손사래를 쳤다. 조인성은 “스타는 조용필 선배”라며 “제가 어디까지 왔는지 알 정도로 메타인지가 정확하다면 신일 것이다. 다만 어떤 순간에도 최선을 다하지 않은 적은 없다. 그게 지금의 저”라고 답했다.

올해의 세 작품은 그 말을 증명한다. 조인성은 오는 25일 열리는 제47회 청룡영화상에서 ‘호프’로 남우주연상, ‘가능한 사랑’으로 남우조연상 후보에 동시에 올랐다. 한 배우가 같은 해 주연상과 조연상 후보에 나란히 이름을 올린 것만으로도 그의 넓어진 쓰임을 확인할 수 있다

2017년 ‘더 킹’으로 인기스타상, 2023년 ‘밀수’로 남우조연상을 받은 조인성이 올해는 어떤 트로피와 인연을 맺을지 관심이 쏠린다. ‘스타는 조용필’이라며 웃은 배우에게 청룡이 “2026년의 배우는 조인성”이라고 답해줄 수 있을까. 숙제 세 개를 성실하게 끝낸 만큼, 시상대에서 그의 유쾌한 수상 소감을 기대해 봐도 좋겠다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]