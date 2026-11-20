사진=한국프로축구연맹 제공

2026시즌 K리그가 막바지를 향해 달려가고 있다. 우승의 윤곽은 드러났지만, 순위 싸움은 여전히 뜨겁다. K리그1에선 아시아 무대로 향하는 티켓을 놓고 각축전이 펼쳐지고 있다. 상위권 간 승점 차도 크지 않아 한 경기만 미끄러져도 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)와 멀어질 수 있다. K리그2는 한 장 남은 다이렉트 승격 티켓을 두고 경쟁한다. 수원 삼성이 먼저 승격을 확정한 가운데 남은 한 자리를 차지하기 위한 싸움이 뜨겁다. 기회를 놓치면 살얼음판 같은 승강 플레이오프(PO)를 치러야 한다. 세계비즈앤스포츠월드는 한국스포츠레저㈜와 공동기획으로 K리그1, K리그2의 시즌 막바지 판도를 분석하고 스포츠토토와 프로토 승부식 등 경기 결과 예측에 재미를 더할 핵심 관전 포인트를 짚어본다.

우승 경쟁은 막을 내렸으나, 전쟁은 아직 끝나지 않았다.

2026시즌 K리그1 막바지 순위 경쟁이 치열하다. 팀마다 3경기씩 남겨두고 있다. 오는 21~22일 36라운드를 시작으로 A매치 휴식기를 마치고 일정을 재개한다. FC서울이 일찌감치 우승을 확정한 가운데 준우승을 비롯해 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 진출권을 두고 2∼4위 경쟁이 치열하다.

19일 현재 울산 HD가 승점 57로 2위를 달리고 있다. 3위 대전하나시티즌(승점 53)과 4위 강원FC(승점 51)가 뒤를 쫓고 있다. 한 경기 결과에 따라 각 순위가 뒤바뀔 수 있는 상황이다.

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가장 앞서 있는 울산은 두 마리 토끼를 노린다. 김현석 감독과의 결별이 발표된 뒤 첫 경기를 치른다. 올 시즌 지휘봉을 잡은 김 감독은 지난 시즌 9위에 그쳤던 팀의 반등을 이끌었다. 그러나 구단은 장기적인 체질 개선을 위해 시즌 종료 후 동행을 마무리하기로 했다. 선수단은 준우승으로 그와의 동행을 아름답게 마무리하겠다는 각오다.

이동경은 2년 연속 최우수선수(MVP) 수상에 도전한다. 지난 시즌 13골12도움을 넘어 올 시즌 13골13도움으로 맹활약하고 있다. 두 시즌 연속 10-10클럽 가입은 한국 선수 최초다. 특히 인천 유나이티드(6위·승점 49·44골)를 상대로 강하다. 올 시즌 세 차례 맞대결에서 모두 공격포인트(2골2도움)를 기록했다. 오는 21일 맞대결에서도 인천의 골문을 정조준한다.

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같은 날 강릉에서는 3위 대전과 4위 강원이 정면충돌한다. 승점 차는 단 2다. 대전이 승리하면 3위 수성에 유리한 고지를 점하지만, 강원이 이기면 순위가 뒤집힌다. 최근 흐름은 대전이 더 좋다. 9경기 연속 무패(6승3무)다. 리그 득점 3위(55골)의 화력을 앞세워 10경기 연속 무패를 노린다.

강원은 튼튼한 방패로 맞선다. 리그 최소 실점 2위(34실점)를 기록 중이다. 올 시즌 대전과의 상대 전적에서도 2승1패로 앞선다. 승리 땐 단 한 골도 허용하지 않았다. 공격은 김대원이 이끈다. 직전 전북전에서 도움을 추가해 2022시즌에 이어 개인 통산 두 번째 10-10을 달성했다.

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K리그에 배정된 ACL 티켓은 총 5장이다. 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 본선 직행 3장과 플레이오프 진출권 1장, 차상위 대회인 ACL2 본선 진출권 1장이다. K리그1 우승팀과 준우승팀, 코리아컵 우승팀(K리그1 4위 이내)이 ACLE 본선에 직행한다. 리그 3위에는 ACLE PO, 4위에는 ACL2 본선 진출권이 주어진다. 다만 코리아컵 우승팀의 리그 순위와 기존 ACL 성적 등에 따라 후순위 팀에도 기회가 돌아갈 수 있다. 그만큼 상위권 확보가 중요하다.

실제로 아시아 무대 진출은 선수단에게 큰 동기부여다. 정경호 강원 감독은 “ACL에 꾸준히 나가고 있다. 선수들이 아시아 무대에 나갔을 때 느끼는 쾌감, 좋은 선수들과 경기하는 경험에 대해 긍정적으로 생각하고 있더라”면서 “올 시즌에도 티켓을 따고 싶다”고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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