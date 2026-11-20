사진=울산 HD 제공

프로축구 울산 HD의 남녀 유소년 육성 시스템이 한국 축구 무대를 석권했다.

울산 HD U18 현대고등학교가 K리그 주니어 정상에 오른 데 이어 현대청운중학교와 현대고등학교 여자축구부가 ‘2026 추계 한국여자축구연맹전’ 중·고등부를 제패했다.

K리그 산하 최고 유스들이 겨루는 ‘2026 전국 고등 축구리그 K리그 주니어 A그룹’에서 울산 U18은 막강한 화력을 과시했다. 전반기 리그를 거쳐 상위 스플릿에 진출한 울산 U18은 스플릿 기간 동안 10승2무1패라는 압도적인 성적을 거두며 최종 순위 1위로 우승 트로피를 들어 올렸다.

여자 유소녀팀들도 맹활약했다. 지난 17일 경남 합천에서 끝난 2026 추계 한국여자축구연맹전에서 현대청운중은 무결점 우승을 완성했다. 16일 중등부 결승에서 충북 예성여중을 4-0으로 완파했다. 5전 전승, 27득점 무실점을 기록하며 대회 4연패를 달성했다. 올해 춘계연맹전(6연패), 여왕기(3연패), 전국선수권에 이어 추계연맹전까지 싹쓸이했다. 2026시즌 전국대회 4관왕(전관왕)의 대기록을 세웠다.

17일 고등부 결승에서는 현대고(여)가 숙적 경북 포항여전고를 4-0으로 대파하며 왕좌에 올랐다. 대회 기간 6전 전승, 28득점 2실점의 압도적 화력을 뿜어냈다. 지난 6월 여왕기 우승에 이어 시즌 2관왕을 달성했다. 올 시즌 참가한 4개 전국대회 모두 결승에 올랐다.

울산 관계자는 “앞으로도 체계적인 유소년 육성 체계를 바탕으로 한국 축구의 미래를 이끌어갈 우수 인재 배출에 박차를 가할 계획”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]