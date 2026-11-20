2026시즌 K리그가 막바지를 향해 달려가고 있다. 우승의 윤곽은 드러났지만, 순위 싸움은 여전히 뜨겁다. K리그1에선 아시아 무대로 향하는 티켓을 놓고 각축전이 펼쳐지고 있다. 상위권 간 승점 차도 크지 않아 한 경기만 미끄러져도 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)와 멀어질 수 있다. K리그2는 한 장 남은 다이렉트 승격 티켓을 두고 경쟁한다. 수원 삼성이 먼저 승격을 확정한 가운데 남은 한 자리를 차지하기 위한 싸움이 뜨겁다. 기회를 놓치면 살얼음판 같은 승강 플레이오프(PO)를 치러야 한다. 세계비즈앤스포츠월드는 한국스포츠레저㈜와 공동기획으로 K리그1, K리그2의 시즌 막바지 판도를 분석하고 스포츠토토와 프로토 승부식 등 경기 결과 예측에 재미를 더할 핵심 관전 포인트를 짚어본다.

수원FC 프리조. 사진=한국프로축구연맹 제공

이랜드 에울레르. 사진=한국프로축구연맹 제공

대구 에드가. 사진=한국프로축구연맹 제공

K리그1 직행을 향한 승격 전쟁에 불꽃이 튄다. 수원 삼성(승점 66·20승6무4패)이 차기 시즌 승격을 확정한 가운데 남은 K리그1 다이렉트 승격 한 자리를 두고 수원FC와 서울 이랜드 FC, 대구FC가 각축전을 벌이고 있다.

올 시즌 K리그2에서는 최대 4팀이 승격할 수 있다. 1, 2위팀은 자동으로 승격한다. 3~6위팀에게도 승격의 기회는 있지만 4강 플레이오프(PO)라는 관문을 뚫어야 한다. 3위와 6위, 4위와 5위팀이 각각 준PO를 치른 뒤 승리한 팀끼리 PO에서 맞붙는다. 최종 승자는 K리그1으로 승격한다. 패한 팀은 K리그1 최하위 광주FC와 승강 PO를 치러 승리해야 한다.

가장 유리한 고지를 점한 팀은 수원FC다. 승점 60(17승9무4패)으로 2위다. 3위 이랜드(승점 57·17승6무7패)에 승점 3차로 앞서 있다. 당장 이번 주말 조기 승격도 가능하다. 오는 21일 수원FC가 김포FC를 꺾고, 22일 이랜드가 충남아산FC에 패하면 승격이 확정된다.

수원FC는 최근 5경기에서 4승1패를 거두며 상승세를 탔다. 다만 김포와의 직전 맞대결에서 1-1로 비긴 바 있다. 골잡이 프리조의 부활에 기대를 건다. 올 시즌 13골6도움을 기록하며 리그 득점 공동 3위에 올라 있다. 뇌진탕 부상으로 한 달 반가량 자리를 비웠다. 지난달 25일 충남아산전을 통해 복귀했지만 3경기 연속 침묵하고 있다.

반전을 노리는 이랜드는 쉽지 않은 결전에 나선다. 최근 5경기 4승1패로 상승세지만, 충남아산과의 직전 맞대결에서 0-3으로 완패한 바 있다. 날카로워진 공격력에 기대를 건다. 최근 3경기에서 11골을 몰아쳤다. 에울레르가 진두지휘한다. 최근 4경기에서 5골을 몰아칠 정도로 득점력이 올라왔다.

대구(승점 56·16승8무6패)는 실낱같은 가능성에 희망을 걸어야 한다. 대구가 최대한 쌓을 수 있는 승점은 62이다. 남은 두 경기를 모두 잡아야 한다. 이어 수원FC가 남은 2경기에서 모두 패하고 이랜드가 1승1패에 머물면 대구가 2위를 확보해 승격할 수 있다.

희소식이 있다. 에드가의 득점포다. 올 시즌 9골을 기록 중인 그는 지난 6월5일 파주 프런티어 FC전 이후 종아리 부상으로 4개월가량 자리를 비웠다. 지난달 24일 전남 드래곤즈전을 통해 복귀했다. 지난 7일 성남FC전에서 골망을 흔들며 골 감각을 끌어올렸다.

변수는 다득점이다. K리그2는 승점이 같을 경우 다득점, 골득실, 다승, 승자승 순으로 순위를 가린다. 현재 대구가 58골로 팀 득점 1위다. 수원FC와 이랜드가 나란히 57골로 뒤를 잇고 있다. 남은 경기에서 승점뿐 아니라 다득점까지 신경 써야 하는 상황이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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